За сутки в Прикамье выявлено 448 случаев коронавируса
По состоянию на утро 17 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 305 282 человека. 1 247 311 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 209 пациентов. Из них 85 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 663 человека.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Госавтоинспекторы вернули родителям сбежавшего ребенка
В Перми продолжается розыск женщины, совершившей разбойное нападение
В Прикамье немного потеплело
Пермский университет начинает поэтапный выход из дистанта
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 14.01.2022
Пенсионер, устроивший стрельбу в микрорайоне Нагорный, признан невменяемым
В Прикамье прогнозируют потепление и снегопад
Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным
В Пермском крае вводятся обязательные субботники
Следственный комитет России отмечает 11-летие
Добавить комментарий: