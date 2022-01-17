Волонтерский центр «Единой России» организовал для медиков, работающих в ковидном отделении, персональную экскурсию. В рамках акции «Спасибо врачам» сотрудники пермской городской клинической больницы имени Гринберга посетили исторический парк «Россия – моя история». Акушер-гинеколог больницы имени Гринберга Алла Киселева на новогодней экскурсии в музее «Россия моя история» впервые. Работа ненормированная, времени на отдых мало.Алла Киселева, акушер-гинеколог женской консультации больницы им. Гринберга: «Очень тяжело, посещений много, больных много, все приходят с жалобами, приходится всем помогать, без этого никуда. Спасибо большое за приглашение, очень интересно, познавательно, прямо праздник какой-то. Вырываться приходится очень редко в связи с работой».Работать приходится как днем, так и ночью. Врачи городской клинической больницы имени Гринберга на посту борьбы с Ковидом с 2020 года. Сегодня есть время перевести дух. Персональную экскурсию в Историческом парке они посещают в рамках акции «Спасибо врачам», организованной партией «Единая Россия».Отделение для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Кировском районе заработало одним из первых — с апреля 2020 года. Сейчас оно вмещает 110 обычных и 15 реанимационных коек. Сотрудники работают в круглосуточном режиме.В отделении применяются новейшие методы терапии - антиковидная плазма и генно-инженерные препараты, значительно повышающие сопротивляемость организма к опасному вирусу. С этого года здесь вылечено почти 1000 пермяков. Без помощи волонтеров не обошлось.Помощь медучреждениям добровольцы оказывают уже второй год. Всего с начала пандемии волонтёрский центр в Прикамье откликнулся более чем на 150 тысяч обращений. Работа организована на площадке Регионального волонтёрского центра «Единой России». Пермская молодёжь активно поддержала общероссийские акции #МыВместе и #СпасибоВрачам.Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края: «Врачи у нас почти третий год работают в состоянии повышенной готовности - через день на ремень. Волны коронавируса приходят, отступают, а врачи всегда на месте, всегда на передовой. Мы считаем своим долгом и обязанностью людям помогать. Традиционно у нас работает волонтёрский центр, мы доставляем продукты, рецепты от поликлиник. Даём юридические консультации, помогаем врачам в поездках помогаем, горячее питание, средства индивидуальной защиты».В конце персональной экскурсии сотрудники больницы получили памятные подарки - в благодарность за самоотверженный труд.