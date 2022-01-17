Госавтоинспекторы вернули родителям сбежавшего ребенка

Сотрудники ДПС Антон Шадрин и Николай Нелюбин, находясь на маршруте патрулирования в районе с. Фролы, обратили внимание на маленького ребенка, который шел без сопровождения взрослых по автодороге Пермь-Екатеринбург в сторону г. Кунгура.Госавтоинспекторы посадили его в патрульный автомобиль и выяснили, что 10-летний мальчик проживает в краевом центре, но сейчас идет к своей тете в с. Троельга Кунгурского района. Ребенок рассказал, что после уроков он на двух автобусах добрался до остановки «Липовая гора», откуда пешком направился в сторону дома родственницы. Причиной послужила ссора с бабушкой.Инспекторы по делам несовершеннолетних установили родителей ребенка и адрес проживания. Стражи порядка вернули мальчика домой и провели профилактическую беседу с его семьей. Как выяснилось, школьник отправился в дорогу, пока родители были на работе, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.