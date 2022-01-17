В Перми продолжается розыск женщины, совершившей разбойное нападение
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, бригада скорой помощи доставила раненую в больницу, где она была прооперирована. Сейчас жизни потерпевшей уже ничего не угрожает.
Оперативники просят откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией о подозреваемой. Контактный телефон: 89223750331. Анонимность гарантируется.
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