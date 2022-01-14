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В Пермском крае вводятся обязательные субботники
Как указано в документе, основная цель мероприятий - обеспечение экологически благоприятной среды и улучшения содержания территорий населенных пунктов. Субботники будут проводиться дважды в год — в последнюю субботу апреля и первую субботу октября. Координировать работу будет краевое министерство ЖКХ.
Министерству образования края поручено привлекать к участию в уборке территорий обучающихся в государственных образовательных учреждениях.
Главам местного самоуправления рекомендовано «проводить организационно-разъяснительную работу с жителями, организациями всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями о необходимости участия в проведении ежегодных краевых субботников».
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