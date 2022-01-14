Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Махониным

Сегодня президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Глава региона рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Перми. Губернатор представил несколько крупных проектов в сфере здравоохранения, образования, культуры, транспорта, спорта, благоустройства территории. Публикуем стенограмму и видео встречи.В.Путин: Дмитрий Николаевич, мы с Вами в прошлый раз говорили о ситуации в строительном комплексе и о достаточно высоком уровне безработицы. Но в целом ситуация меняется. Как сейчас там обстоят дела – и в той, и в другой сферах?Д.Махонин: Уважаемый Владимир Владимирович! Я хотел, действительно, доложить Вам о тех задачах, которые Вы ставили в прошлый раз.По вопросам безработицы хотел бы сказать, что Пермский край одним из первых регионов в стране достиг [уровня] безработицы доковидного периода. Сейчас на 13,5 процента снижено количество жителей, которые стоят на учёте в службе занятости. Это означает, что мы, во-первых, создаём рабочие места, а, во-вторых, работаем с теневой занятостью.В.Путин: Инвестиции в основной капитал у вас увеличиваются, я посмотрел.Д.Махонин: Увеличиваются, да. Есть над чем ещё работать. У нас сейчас 90 проектов, примерно на 1,5 триллиона рублей инвестиции. Инвестиции в разных отраслях – от машиностроения до добычи полезных ископаемых. Может быть, нетрадиционно для Пермского края, но для нас очень знаково, что мы открыли тепличный комплекс, которые будут в закрытом грунте выращиваться.Что касается ветхого и аварийного жилья, скажу, что регион, к сожалению, до недавнего времени занимал позорное 75-е место по ветхому и аварийному жилью. Мы действительно приложили достаточно большие усилия, для того чтобы эту ситуацию переломить. Помимо федерального проекта, который мы реализуем вместе с Министерством строительства, в регионе реализуется ещё и региональный проект, который предусматривает расселение порядка 80 тысяч квадратных метров жилья. Каждый десятый квадратный метр жилья в 2020 году в Российской Федерации был расселён в Пермском крае. Действительно идёт очень масштабное расселение. Жилищные условия улучшили порядка 16 тысяч пермяков. Это позволило нам получить опережающими темпами финансирование в размере 3,6 миллиарда рублей из федерального бюджета, чтобы на год раньше закончить федеральную программу, до 2024 года.Что касается темпов жилищного строительства. Ещё буквально три года назад мы гордились, что мы строим миллион квадратных метров жилья. Сейчас – 1,3 миллиона квадратных метров жилья с перспективой до 2024 года на 1,5 миллиона. Конечно, этому способствует и программа по льготной ипотеке. Конечно, этому способствуют все наши программы. Например, могу сказать, что детей-сирот мы переселяем, и на это выделяется ежегодно примерно один миллиард рублей краевых бюджетных средств. Достаточно серьёзные программы.Кроме того, действует программа «Сельский доктор/Сельский фельдшер», «Сельский учитель». В регионе принята региональная программа «Кадры для медицины», где до двух миллионов рублей будет медикам компенсироваться на улучшение жилищных условий. Это наше сознательное решение, поскольку обеспеченность медицинским составом у нас, к сожалению, пока ещё ниже, чем среднероссийская: нехватка порядка 2,5 тысячи медицинских работников. Наша задача – до 2024 года эту проблему решить и выйти на обеспеченность выше, чем среднероссийская.В.Путин: Как дела в Березниках?Д.Махонин: В Березниках непросто. Было тяжело работать над переселением людей. Мы на финальной стадии. Сдали самую крупную школу в этом микрорайоне – он называется «Любимов» – на 1224 места с двумя бассейнами, которыми будут также пользоваться жители. Уже построено два детских садика. Наши обязательства перед населением, которые мы взяли, – в 2023 году дом культуры тоже построить – мы здесь с Министерством культуры Российской Федерации тоже работаем. Благоустройство произведено и запущены транспортные средства, автобусное сообщение. Мы даже школьников возили, в общем-то, бесплатно, чтобы создать социальную преференцию для людей, и это очень правильно.В целом сейчас, Вы прекрасно знаете, экспортные рынки растут по ценовой конъюнктуре, и поэтому, конечно, «Уралкалий» увеличивает платежи и в федеральный, и в региональный бюджеты. Мы намереваемся в начале года принять целую программу комплексного развития Соликамско-Березниковской агломерации, это порядка 300 тысяч населения. Конечно, фасады, дворы… Нам хочется, чтобы Березники и Соликамск действительно были городами, где хотелось бы жить и работать.Что касается Соликамска, у него вообще уникальная история. Этому городу будет скоро 600 лет, относительно скоро – через восемь лет. Тоже целая программа по восстановлению памятников архитектуры. Этим мы тоже занимаемся, оргкомитет создан.Пытаемся сейчас восстановить и усадьбу Строгановых – это первое имение Строгановых.Выиграли в федеральном конкурсе «Малые города и исторические поселения». Собственно говоря, есть ещё достаточно много чем заниматься, но мы движемся вперёд.В.Путин: Хорошо.Дмитрий Николаевич, что хотели бы обсудить сегодня?Д.Махонин: Я хотел бы обсудить наши планы по «Перми 300». В 2023 году краевая столица празднует 300-летие.В.Путин: Знаю.Д.Махонин: Уже приглашал Вас, но, пользуясь случаем, ещё раз хочу пригласить приехать к нам.В.Путин: Спасибо.Д.Махонин: Вы давно у нас не были.У нас полномасштабные программы, пронизаны все отрасли – от культуры до спорта. Если позволите, я бы несколько слайдов показал, что мы собираемся сделать.Здравоохранение. Вообще в регионе в целом до 2024 года мы планируем построить 24 больничных учреждения. Что касается краевой столицы, это долгожданная инфекционная больница. Рассчитываем на меры федеральной поддержки, здесь работаем с Правительством Российской Федерации. Задача – в 2023 году эту больницу построить и перенести её из центра города.Фактически каждый район, а у нас их семь, получает новую детскую поликлинику (тоже на слайде представлено). Большинство из них уже построено.Очень важен для нас реабилитационный центр для детишек с особенностями в развитии и тех, которые являются инвалидами. Мы тоже будем это делать.Может быть, я бы заострил внимание ещё на онкоцентре, который мы реализуем по модели государственно-частного партнёрства. Весомый объём инвестиций.В.Путин: Больше 500 коек.Д.Махонин: Да.Вопросы образования для нас тоже очень важны. 10 школ мы строим и четыре детских садика, но это только бюджетные деньги. Четыре детских садика будет строиться за счёт инвесторов. Мы сейчас моделируем ситуацию, когда, если ты строишь микрорайон, ты строишь за свой счёт социальную инфраструктуру.Я бы здесь обратил внимание на специализированную школу «Фотоника». Это новый корпус, который мы сдали к 1 сентября. Что такое фотоника? Это сквозная технология. Пермский край победил в федеральном конкурсе и на базе нашего государственного университета получил право создания центра компетенций по фотонике. В этой школе ребята уже со школьной скамьи вместе с нашим базовым предприятием ПНППК [Пермская научно-производственная приборостроительная компания] занимаются, по сути дела, уже изучением этой тематики.Вообще, мы стараемся все школы строить с какой-то специализацией. Говорил про медицину – мы открыли пять медицинских классов в общеобразовательных школах и ещё плюс десять классов откроем. Понятно, что не все медиками станут, но, по крайней мере, может быть, кто-то и со школьной скамьи захочет…В.Путин: Будет к этому стремиться.А образовательный кампус – почему «международный»?Д.Махонин: Потому что пять тысяч иностранных студентов учатся в пермских вузах, и преимущественно это медики и фармацевты. Преимущественно это Индия и другие страны, где есть тесное сотрудничество с Российской Федерацией.У нас есть желание, действительно, построить и с медицинской тематикой этот кампус. Мы начинаем его проектировать. Возможно, мы бы сделали центр для подготовки кадров – медицинских кадров, фармкадров – для стран-союзников Российской Федерации.В.Путин: Новые корпуса…Д.Махонин: Техникум Швецова. О нём могу вечно рассказывать. Это чисто наши бюджетные деньги. Это авиационный техникум, который будет на тысячу студентов. Это общежитие, это реконструкция старого корпуса и новый корпус.Вы часто интересуетесь авиационными двигателями «ПД-14», «ПД-35», и мне посчастливилось быть, когда наш самолёт «МС-21» на международной выставке в Эмиратах уже полетел на пермском двигателе. Это большая гордость.Наша задача – создать весь необходимый кадровый резерв и состав, для того чтобы молодые специалисты приходили на предприятия «Ростеха» и занимались тематикой двигателестроения. Есть сложности в этой части, я не скрою, поскольку, конечно, нам бы хотелось, чтобы мы форсировали строительство испытательного наземного стенда под «ПД-35». Наши предприятия уже собрали камеру сгорания для этого двигателя. В общем-то, нам надо ещё сделать воздушную лабораторию – это касается тематики «ПД-35». А «ПД-14» – нам, конечно, уже надо, чтобы авиационные компании делали «железные» заказы на «МС-21» с нашим отечественным двигателем.Может быть, если это будет уместно, я бы хотел попросить: главный конструктор двигателя, Александр Александрович Иноземцев, 70 лет человеку исполнилось – возможно, рассмотреть всё-таки какое-то поощрение этому человеку.В.Путин: Обязательно.Д.Махонин: Он легендарный конструктор.В.Путин: Полностью согласен.Д.Махонин: Действительно, это гордость. Конкурс – 10 человек на место в техникум. Ребята поступают.В.Путин: Это интересная работа.Д.Махонин: Конечно. И заработная плата.Культура. Пермские учреждения культуры постоянно получают «Золотые маски».Здесь, конечно, у нас колоссальная и амбициозная задача – строительство Пермской художественной галереи. Мы начали её строить, и здесь мы получили федеральную поддержку из резервного фонда [Правительства] Российской Федерации – один миллиард 750 миллионов рублей. У нас есть возможность выставлять в существующем здании только 1,5 процента нашей коллекции. Поэтому в 2023 году мы собираемся переехать в новое здание и освободить кафедральный собор для служб. Уникальный кафедральный собор, который строился опять же семьёй Строгановых, причём строился под иконостас – деревянный иконостас, 26 метров, который сохранился, слава богу. Поэтому наша задача такая.Музыкальная школа – о ней Вы мне тоже говорили, звонили и спрашивали – для одарённых детей. Мы начинаем её строить. Здесь, конечно, мы получили небольшую, но всё-таки получили поддержку в размере 270 миллионов рублей инфраструктурного бюджетного кредита на эту стройку. Сама стройка – более двух миллиардов рублей. Мы будем строить, отработаем, если Вы позволите, ещё с Правительством по этому вопросу. Если поддержка будет оказана, то мы, конечно, от неё не откажемся. Но, в любом случае, мы эту школу построим. В 2023 году эта школа сможет принимать не только ребят из Пермского края, но и, конечно, из других регионов в том числе. Кстати, проект получил номинации на конкурсах архитекторов. Будет действительно замечательное и красивое здание.В.Путин: Кампус нужен тогда.Д.Махонин: Место отобрано, участок уже у нас сформирован. Надо делать его, конечно.Транспортная инфраструктура. Здесь, наверное, я с небольшой гордостью скажу, что мы в отличие от многих городов-миллионников, хотя я всем желаю успехов в развитии, обновили на 70 процентов подвижной состав автобусов, и в I квартале сто процентов автобусного парка в Перми будет со сроком эксплуатации не более трёх лет. Мы купили 20 вагонов трамваев и сейчас работаем опять же с Правительством в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов и намереваемся, шансы у нас неплохие, ещё 50 вагонов купить, к 2023 году фактически обновив весь подвижной состав, и отреконструировать 50 километров трамвайных путей.Ещё очень знаковый для нас проект, поскольку Пермь на 60 километров вдоль Камы растянута и города-спутники есть, – «Компактный город». Мы на самом деле его [проект] фактически сделали. Если Вы посмотрите город Краснокамск, со времён Советского Союза с ним не было сообщения. Мы его запустили, и сейчас люди могут, по сути дела, добираться вдоль всего города на электричке – «Ласточке». Сейчас мы запускаем кольцевое движение и уже нарисовали семь маршрутов.В.Путин: Удобно.Д.Махонин: Да. А проект предусматривает достаточно большое количество – порядка 30 – высоких платформ. Собственно говоря, мы считаем, что сделаем доступную транспортную инфраструктуру для жителей и гостей. Ещё мы хотим это увязать с Камой, поскольку есть планы запустить водный транспорт и восстановить водное движение, которого опять же с постсоветского периода у нас не было.Благоустройство. Пермь – город большой. Конечно, благоустройству уделялось незначительное внимание, и в рамках празднования 300-летия мы собираемся 140 фасадов сделать и 80 объектов культурного наследия восстановить. Здесь, конечно же, мы бы просили тоже поддержать Пермский край, поскольку проекты большие, амбициозные, капиталоёмкие.Что касается набережных. Наследие Второй мировой войны – крупные промышленные предприятия располагаются до сих пор или располагались на берегу Камы, и жителям, конечно, проход к речной инфраструктуре закрыт. Мы набережные делаем, и у нас есть проектно-сметная документация. Здесь на слайде – набережная реки Камы, Кировский и Ленинский районы. Жители будут благодарны, если мы это сделаем к 300-летию.В.Путин: Да. На улице Сибирской что Вы планируете сделать?Д.Махонин: Сибирская – это её исторический облик, это фасады, это благоустройство. Хотим сделать по такой модели, как Бульварное кольцо в Москве. Это гранит, это новые остановки.Улица уникальная, поскольку здесь было последнее пристанище последнего Романова, к сожалению, наверное, но, тем не менее, это здание у нас есть. Мы сейчас из него делаем общественный центр. Тоже выкупили из частной собственности эти объекты. Есть у нас мысли и бальный зал сделать для выпускников, и музей Романовых сделать. Всё это на улице Сибирской. Тоже большой объект.Уникальный проект для нас с точки зрения экологии – это «Зелёное кольцо». Он предусматривает благоустройство долин малых рек. В Перми 200 малых речек протекает. Конечно, большинство из них в трубе. Но Егошиха и Данилиха – это такие реки, которые образовали такие лога, и эти лога мы хотим благоустроить, чтобы можно было делать пробежки, прогулки.В.Путин: Чтобы люди использовали.Д.Махонин: Да, чтобы люди использовали. Черняевский лесопарк – 680 гектаров леса, который был сохранён когда-то, и мы тоже хотим его благоустроить, для того чтобы люди могли его использовать.В.Путин: Спорт.Д.Махонин: Да, спорт. Мы тоже пытаемся развивать спортивную инфраструктуру, и у нас очень много амбиций и проектов по развитию спорта.На слайде представлен Дворец спорта, он универсальный, на 10,5 тысячи мест. Мы начнём его строить в начале II квартала. Я даже здесь не прошу никакой меры поддержки. Мы действительно его финансово обеспечили. Понимаем, что для нас это нужный объект, поскольку он крупный и позволит нам дальше претендовать на крупные спортивные соревнования.А так, 18 крупных объектов – от ледового спорта до других видов спорта – мы делаем, и не только Пермь вспоминаем, но и наши небольшие населённые пункты.Особый упор – на спортзалах в школах. 75 в год мы их ремонтируем, и эти спортзалы в том числе используются местными жителями, населением, и это очень правильно. Понятно, что есть у нас проекты и по бассейнам. Это всё тоже делаем.Мы подали заявку, будем претендовать на проведение чемпионата Европы по баскетболу.В целом, конечно, я бы хотел тоже заручиться поддержкой, потому что скоро 2023 год, и нам, конечно, нужны крупные мероприятия, которые бы привлекали внимание. Наш добрый сосед и где-то конкурент – Екатеринбург – Универсиада. А нам бы хотелось получить право проведения международного форума «Россия – спортивная держава». Это было бы уместно, наверное. Хочу попросить Вашей поддержки.В.Путин: Да, согласен.