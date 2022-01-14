Следственный комитет России отмечает 11-летие

15 января свое 11-летие празднует Следственный комитет России. За столь недолгий срок ведомство поистине смогло доказать свою состоятельность и заслужить доверие граждан. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» вступил в силу 15 января 2011 года. В настоящее время ведомство является независимым федеральным государственным органом в стране, который занимается расследованием уголовных дел, рассмотрением сообщений о преступлениях, а также защитой прав граждан.Алексей Шилов, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю: "Неотвратимость наказания - один из основных принципов уголовного судопроизводства работы следователей Следственного комитета. И для достижения этих целей главной задачей является раскрытие преступления, установление лиц виновных в их совершении. Активное участие в работе по уголовным делам принимают следователи, криминалисты, отдел криминалистики Следственного управления по Пермскому краю. Они оказывают как методическую помощь следователям, так принимают активное участие в производстве следственных действий, либо лично сами их производят".Сегодня пермские криминалисты для раскрытия преступлений располагают не только современными методиками, но и высокотехнологичной техникой - это, например, полиграф, а также оборудование молекулярно- генетической экспертизы: портативный ультрафиолет, анализаторы взрывчатых веществ, цианокрилатная камера.Дмитрий Тыбанов, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Пермскому краю: "Позади меня находится цианокрилатная камера, с помощью которой на сложных поверхностях мы обнаруживаем следы рук, которые традиционными способами - дактилоскопическими порошками - выявить очень сложно. Оборудование нам помогает обнаруживать на предметах и вещах следы биологического происхождения, на которых мы проводим экспертные исследования, генетику. И, соответственно, при положительном результате у нас раскрываются преступления 10-15-летней давности".