В Кишертском округе полицейские накрыли бригаду черных лесорубов, которые незаконно заготавливали лес в окрестностях районного центра. Организатор артели - 58-летний житель Кишерти собрал внушительную команду рабочих, среди которых были трактористы, вальщики, трелёвщики, сучкорубы, которых он не уведомил об отсутствии разрешительных документов на вырубку леса.Деревья хвойных пород на спецтехнике вывозили в Кунгурский городской округ. Здесь, на одной из пилорам, древесину перерабатывали и готовили на продажу. По такой схеме было вырублено около 300 кубометров леса, общей стоимостью около 6 миллионов рублей.
Главный фигурант был водворен в изолятор временного содержания, дал признательные показания, в связи с чем в отношении него была избрана мера пресечения- запрет определенных действий. Следователям предстоит дать правовую оценку действиям бригады лесорубов.
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