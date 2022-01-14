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В Перми завершено строительство нового корпуса школы «СинТез»
Ввод нового корпуса на 1100 мест позволит решить проблему переуплотненности школ в микрорайонах Судозаводский и Водники. В трехэтажном здании предусмотрены отдельный блок для младших классов, большой актовый зал, три спортивных зала, лаборатории. Новый корпус возведен в рамках национального проекта «Образование», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.
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