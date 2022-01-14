Знает в лицо: в ПГНИУ тестируют новую пропускную систему

В Пермском классическом университете сообщили, что намерены с ближайшего понедельника начать поэтапное возвращение к очному обучению. После страшного события, произошедшего в вузе 20 сентября, студенты занимались дистанционно. С тех пор в их альма-матер многое изменилось. В первую очередь – в области безопасности. В университете показали новую систему распознавания лиц.Камеры узнают тебя из тысячи - точнее, из 11 тысяч. Столько сейчас фотографий студентов и сотрудников вуза загружено в базу данных.Виктор Моисеев закончил физический факультет Пермского классического университета в 2006 году, тогда турникетов ещё не было. Сегодня дополнительный контроль необходим. Особенно после последних событий.Виктор Моисеев, начальник отдела информационно-вычислительных сетей ПГНИУ: "Система распознавания лиц на входах, конечно, удобна для студентов и сотрудников в первую очередь, если они забыли пропуск или если пригласили гостей". В большей степени новое оборудование пригодится гостям кампуса. Зарегистрироваться в системе можно самостоятельно. Для этого необходимо на терминале отсканировать паспорт или водительское удостоверение, сфотографироваться и дать согласие на обработку данных.В квитанции электронного пропуска указано, что фотография занесена в систему контроля. Таким образом можно посетить первый и второй корпус. Новую систему распознавания лиц установили в 1, 2, и 7 корпусах.Владимир Сушин, директор интернет-центра ПГНИУ: "Она с очень высокой степенью точности определяет лицо".При этом дело не только в удобстве, но и в безопасности. В студклубе турникетов нет, только рамка металлоискателя и камеры, которые, кстати, могут моментально распознать не просто постороннего, но и человека, находящегося в розыске.К тестированию системы распознавания лиц в университете приступили в начале учебного года. 20 сентября на вуз было совершено вооруженное нападение. Началась череда проверок. В итоге нарушения были обнаружены в работе частного охранного предприятия, которое на момент ЧП обслуживало учреждение. Сегодня камеры, случись что, преступника, конечно, не остановят, но смогут молниеносно оповестить о нештатной ситуации. Владимир Сушин, директор интернет-центра ПГНИУ: "Недавно был случай, девушка, правда, во втором корпусе, пришла, холодно, очки запотели, в маске, пропуска нет. Я ей говорю, снимите маску, очки и попробуйте пройти, и её пропустили, потому что она была в базе". С 17 января в Пермском государственном университете впервые с момента трагедии начнется постепенное возвращение к очной форме обучения. К концу месяца учебный процесс должен быть возобновлен в полной мере. К этому моменту весь комплекс систем безопасности в вузе, в том числе распознавание лиц, должен работать как часы.