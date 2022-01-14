В поселке Северный Коспаш модернизируют систему теплоснабжения

По решению региональных властей, средства регионального бюджете в размере 37 млн руб. и 2 млн руб. из местной казны направят на строительство новой модульной газовой котельной в п. Северный Коспаш Кизеловского округа.Новая котельная в Северном Коспаше будет обеспечивать качественной коммунальной услугой 23 многоквартирных дома, где проживает больше 1 тыс. человек и социально значимые объекты, включая школу с детским садом и ФАП.По оценкам специалистов, в связи со строительством новой модульной газовой котельной с современным автоматическим оборудованием значительно улучшится качество услуг для жителей, а также повысится энергоэффективность системы теплоснабжения Северного Коспаша. В частности, новое оборудование сократить финансовые затраты на отопление поселка с 17 млн руб. до 10 млн руб.Отметим, региональная программа модернизации систем теплоснабжения действует в Пермском крае с 2019 года. Объем краевого финансирования с 2019 по 2024 годы на эти цели составит более 2,2 млрд руб. За время действия программы построены новые котельные и выполнена модернизация в Осе, Губахе, Барде, Юрле, Чусовом, поселках Новоильинский, Красный Восход, Широковский, Соснова и других.