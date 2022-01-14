← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2022
В поселке Северный Коспаш модернизируют систему теплоснабжения
Новая котельная в Северном Коспаше будет обеспечивать качественной коммунальной услугой 23 многоквартирных дома, где проживает больше 1 тыс. человек и социально значимые объекты, включая школу с детским садом и ФАП.
По оценкам специалистов, в связи со строительством новой модульной газовой котельной с современным автоматическим оборудованием значительно улучшится качество услуг для жителей, а также повысится энергоэффективность системы теплоснабжения Северного Коспаша. В частности, новое оборудование сократить финансовые затраты на отопление поселка с 17 млн руб. до 10 млн руб.
Отметим, региональная программа модернизации систем теплоснабжения действует в Пермском крае с 2019 года. Объем краевого финансирования с 2019 по 2024 годы на эти цели составит более 2,2 млрд руб. За время действия программы построены новые котельные и выполнена модернизация в Осе, Губахе, Барде, Юрле, Чусовом, поселках Новоильинский, Красный Восход, Широковский, Соснова и других.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2022
СМИ: заблудившиеся под Березниками мужчины оказались закладчиками
В ПДНТ "Губерния" пройдет Всероссийский фестиваль зимнего фольклора "Сочельник"
В Перми произошел пожар в многоквартирном доме
Проезд по-новому: мобильное приложение и цифровая карта
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается метель и сильный ветер
Пермяки жалуются на качество льда на катке на набережной
Кнутом и пряником: послабления и ужесточения для водителей в 2022 году
В Перми презентовали проект "Новая промышленность"
В Прикамье будет создан Центр управления закупками
Добавить комментарий: