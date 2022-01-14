С 15 января в Перми будет ограничено движение на ул. Свиязева

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← Знает в лицо: в ПГНИУ тестируют новую пропускную систему
С выбором профессии помогут медицинские классы и "Открытый университет" →
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05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
04.01.2022 в 16:35
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09.12.2021 в 16:57
С выбором профессии помогут медицинские классы и "Открытый университет"
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Знает в лицо: в ПГНИУ тестируют новую пропускную систему
В поселке Северный Коспаш модернизируют систему теплоснабжения
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 13.01.2022
СМИ: заблудившиеся под Березниками мужчины оказались закладчиками
В ПДНТ "Губерния" пройдет Всероссийский фестиваль зимнего фольклора "Сочельник"
В Перми произошел пожар в многоквартирном доме
Проезд по-новому: мобильное приложение и цифровая карта
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается метель и сильный ветер
Пермяки жалуются на качество льда на катке на набережной
Кнутом и пряником: послабления и ужесточения для водителей в 2022 году
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