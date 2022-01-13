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В Перми произошел пожар в многоквартирном доме
В результате пожара пострадал один человек - у него 2% ожогов тела.
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