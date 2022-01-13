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Проезд по-новому: мобильное приложение и цифровая карта
Для удобства пассажиров выпущено мобильное приложение «Транспортная карта Пермь» («Проездной 59») - его можно бесплатно скачать в «Play Маркет» или «App Store». После привязки пластиковой транспортной карты можно пополнить баланс на любую удобную сумму и использовать её в формате «электронного кошелька»: 33 рубля за разовую поездку и 17 рублей при совершении пересадки.
Также в приложении можно бесплатно выпустить цифровую карту и приобрести на неё один из существующих тарифов. Оплата осуществляется с помощью Сбербанк Онлайн, системы быстрых платежей, банковской карты или Google/Apple Pay. Внимание - совершать оплату проезда при помощи виртуальной карты можно только с использованием QR-кодов, размещенных внутри салонов всех транспортных средств.
Подробности выяснял Максим Пеккер.
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