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В ПДНТ "Губерния" пройдет Всероссийский фестиваль зимнего фольклора "Сочельник"
Каждый год Пермский дом народного творчества экспериментирует с форматом и содержательным наполнением фестивальных площадок. Но главной историей неизменно остаются виды, жанры и обычаи русского святочного фольклора.
Главные события «Сочельника» – это вертепные действа в исполнении фольклорно-этнографических коллективов, концерты фольклорных ансамблей, представления народного театра, гадания и, конечно, «Пельменные помочи» – дружное изготовление пельменей, которые можно съесть, а с прошлого года – и сохранить на память.
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