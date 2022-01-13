В Перми презентовали проект "Новая промышленность"

Четыре из запланированных 15 резидентов особой экономической зоны, созданной на территории Перми и Пермского района, уже зарегистрированы и работают. Сейчас власти Пермского края работают над привлечением новых участников. Что им обещают и что из себя представляет проект "Новая промышленность"?Придёт пора навигации, и этот буксир-толкач будет готов к работе, а пока надо основательно перебрать судно, снаружи и внутри.Павел Симаков, сварщик: "У нас идёт частичная замена обшивы корабля, и большая часть замены внутренних наборов".А в перспективе на Пермской судоверфи намерены развернуться серьёзно - не только ремонтировать, но и строить: речные суда, причальные и остановочные сооружения, производить металлоконструкции. Планов у предприятия много.Сергей Багаринов, генеральный директор ООО «Пермская судоверфь»: "Пермская судоверфь планирует приступить к модернизации и строительству судов, которые будут обеспечивать грузовые и пассажирские перевозки внутренним водным транспортом по территории Пермского края". Предприятие стало одним из резидентов создаваемой особой экономической зоны, которая в свою очередь является частью «Новой промышленности» - одного из шести больших проектов социально-экономического развития региона.По сути, всё нацелено на то, чтобы дать бизнесу возможность реализовывать инвестпроекты длительного цикла. Регион в свою очередь получает возможность привлекать инвесторов местных и не только. Судостроение, химическая промышленность, создание уникального центра обработки данных и железнодорожного терминала «Осенцы-2» - всё это части проекта, реализацию которого глава региона Дмитрий Махонин обсудил сегодня с краевым правительством.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Развитие новых производств, новых технологий, регион близок к тому, чтобы зарегистрировать первую особо экономическую зону. Это позволяет нам создать все необходимые экономические стимулы и начать выстраивать инфраструктуру".Так, резидентов в особой экономической зоне, которая будет базироваться на территории Перми и Пермского района, планируется не менее пятнадцати, есть уже четыре, в том числе пермские судостроители. Говоря об экономических стимулах - это налоговые льготы, готовые к развёртыванию производства площадки. Алексей Чибисов, министр промышленности и торговли Пермского края: "Дмитрий Николаевич, по вашему поручению правительство Пермского края активно проводит работу по привлечению резидентов в работе в особой экономической зоне. И, безусловно, мы приглашаем к сотрудничеству всех инвесторов, заинтересованных в развитии своих производств на территории Пермского края".Таким образом, проект подразумевает под собой создание порядка двух тысяч высокопроизводительных рабочих мест, прирост валового регионального продукта на два процента, увеличение налоговых поступлений не менее, чем на 2 миллиарда рублей.