В Прикамье будет создан Центр управления закупками

На заседании Правительства Пермского края подвели итоги закупочной кампании 2021 года в регионе, а также обсудили дальнейшие планы развития.В 2021 году из бюджетов всех уровней на государственные и муниципальные закупки в регионе было выделено свыше 113 млрд руб., что на 8% больше, чем в 2020 году. Основной объем средств направлен на развитие здравоохранения, приведение в порядок дорог, строительство и ремонт социальных объектов. Наиболее значимые из них – строительство здания Пермской художественной галереи, краевой инфекционной больницы, стационара краевой психиатрической больницы, возведение первого этапа магистрали ТР-53 (перехода «Ул. Старцева – пр. Октябрят – ул. Целинной»), дороги на ул. Крисанова на участке от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина, перехода «Ул. Строителей – площадь Гайдара» в Перми.В крае в рамках проведения закупочных процедур создаются условия для поддержки местных предпринимателей. В 2021 году фактически более чем 8 из 10 договоров были заключены с пермскими поставщиками. Общая стоимость контрактов с местными предпринимателями превышает 88 млрд руб.Еще одним важным направлением закупочной деятельности, по словам губернатора, является централизация муниципальных и государственных закупок. Цель механизма – создание единого стандарта закупок на территории Пермского края. Планируется, что Центр управления закупками сосредоточится в режиме «одного окна» в государственном краевом учреждении.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: «Централизация позволит повысить эффективность контрактной системы, сократить трудозатраты на местах при организации проведения торгов, а также повысить профессионализм при проведении закупок и минимизировать число процедур с нарушениями».