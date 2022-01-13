Кнутом и пряником: послабления и ужесточения для водителей в 2022 году

С начала года в России отменен техосмотр, а с 10 января злостным нарушителям грозит тюрьма. И это только начало. Скоро еще начнут по-новому выдавать медицинские водительские справки.Пётр Аксёнов приехал на станцию техобслуживания сразу после покупки автомобиля. Иномарке пошёл 15-й год с даты производства. По новым правилам это значит, что при постановке на государственный учет техосмотр обязателен."При регистрации теперь требуется талон техосмотра, раньше только при страховке".А вот тем, чье авто не старше 4 лет, официально подтверждать работоспособность узлов при получении документов в ГИБДД не нужно. Также от некогда поголовной процедуры освободили тех, кто не использует транспорт в служебных целях, не возит пассажиров или не зарегистрирован в агрегаторе такси, проще говоря, речь идёт о самых обычных автовладельцах и даже обладателей возрастных моделей.Вячеслав Заколодкин, председатель Союза операторов технического осмотра Пермского края: "В конце прошлого года подписали законопроект, который отменил техосмотр всех категорий «В». Легковой транспорт, который принадлежит физлицам, исключение лишь составляет тот транспорт категории «В», который участвует в коммерческой деятельности".Ещё одно нововведение, касающееся автолюбителей, связано с ужесточением наказания для водителей регулярно нарушающих правила дорожного движения. Так, в некоторых случаях за выезд на встречную полосу или превышении скорости будет грозить уголовная ответственность.Александр Сидоров, автоюрист: "С 10 января текущего года водители, которые допускали выезд на встречную полосу, превышали скорость больше, чем на 60 или 80 км/ч, если не прошёл год с момента привлечения к административной отвесности и вновь такой водитель нарушил, нарушитель может быть подвержен штрафу от 200 до 300 тысяч рублей или лишён свободы до двух лёт". Однако, такое суровое наказание ожидает недобросовестных водителей только в случае фиксации нарушения сотрудниками дорожной автоинспекции, стационарные камеры не в счёт. В этом случае гонщиков, конечно, оштрафуют, но до тюрьмы дело не дойдет.Дамир Гилязетдинов, заместитель начальника отдела ДПС и ИАЗ УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Если это касается фотовидеофиксации, то данная статья не применяется. Но у нас прорабатывается вопрос о приобретении и также, чтобы наши сотрудники ДПС, которые работают на дороге, чтобы у них вновь были введены данные приборы и в дальнейшем, чтобы пресекать данное правонарушение".И это только начало череды новшеств 2022 года. С 1 марта изменится порядок прохождения медкомиссии для получения прав. Если врачи выявят у автомобилиста признаки алкогольного или наркотического злоупотребления, его отправят на дополнительный анализ.Вернёмся к тому, с чего начался наш сюжет – к техосмотру. Несмотря на то, что его обязательное прохождение, по сути, отменено для всех автомобилей, такая диагностическая карта может стать решающим аргументом, например, в судебном разбирательстве о ДТП.Это что касается так называемых регрессных требований, когда водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия и должен возместить ущерб, причиненный другим участникам движения.Некоторые эксперты также считают, что техосмотр на добровольной основе все-таки стоит проходить. Сотрудники ГИБДД могут остановить технически неисправное транспортное средство и проверить его на месте либо на специальных стационарных пунктах.