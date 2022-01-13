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60 км/ч: до конца 2022 года ограничена скорость на Красавинском мосту
ФКУ Упрдор "Прикамье" провело техническую экспертизу, по результатам которой специалисты сделали вывод, что состояние проезжей части в полной мере не соответствует условиям по плавному и безопасному проезду автотранспорта в неконтролируемом режиме.
Ограничения коснулись и подъездов к мосту – Западного и Южного обходов столицы Прикамья.
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