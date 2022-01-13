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Передвижные рентгенодиагностические комплексы помогли обследовать более 17 тысяч жителей Прикамья
Два «гибрида» – флюорограф+маммограф, а также маммографический передвижной кабинет побывали практически во всех территориях Прикамья, в ряде из них – по нескольку раз, в том числе в ходе региональной акции «Онкопатруль», инициированной губернатором Дмитрием Махониным. Работали они и в районах Перми, возле тех филиалов городских поликлиник, где нет стационарных маммографов или флюорографов. Кроме того, с прошлого года мобильные бригады стали выезжать на крупные предприятия Прикамья для централизованного обследования сотрудников.
За прошлый год специалистами проведено почти 54,2 тыс. маммографических исследований 13,4 тыс. пациенткам, флюорографическое исследование – 3,8 тыс. пациентам: жителям Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Пермского района, Губахинского, Очерского, Гремячинского, Чердынского, Ильинского, Красновишерского, Кизеловского, Березовского, Верещагинского, Карагайского, Кунгурского, Частинского, Краснокамского, Осинского, Куединского, Суксунского, Добрянского, Александровского округов.
В 2022 году работа передвижных рентгенодиагностических комплексов онкодиспансера будет продолжена.
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