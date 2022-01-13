Передвижные рентгенодиагностические комплексы помогли обследовать более 17 тысяч жителей Прикамья

В прошедшем году с использованием передвижных рентгенодиагностических комплексов Пермского краевого онкодиспансера осмотрено 17,2 тыс. жителей Прикамья. Это почти в три раза больше, чем в 2020 году (6 070 пациентов), рассказали в краевом Минздраве.Два «гибрида» – флюорограф+маммограф, а также маммографический передвижной кабинет побывали практически во всех территориях Прикамья, в ряде из них – по нескольку раз, в том числе в ходе региональной акции «Онкопатруль», инициированной губернатором Дмитрием Махониным. Работали они и в районах Перми, возле тех филиалов городских поликлиник, где нет стационарных маммографов или флюорографов. Кроме того, с прошлого года мобильные бригады стали выезжать на крупные предприятия Прикамья для централизованного обследования сотрудников.За прошлый год специалистами проведено почти 54,2 тыс. маммографических исследований 13,4 тыс. пациенткам, флюорографическое исследование – 3,8 тыс. пациентам: жителям Перми, Березников, Соликамска, Чайковского, Пермского района, Губахинского, Очерского, Гремячинского, Чердынского, Ильинского, Красновишерского, Кизеловского, Березовского, Верещагинского, Карагайского, Кунгурского, Частинского, Краснокамского, Осинского, Куединского, Суксунского, Добрянского, Александровского округов.В 2022 году работа передвижных рентгенодиагностических комплексов онкодиспансера будет продолжена.