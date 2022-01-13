Пермяки штурмуют пункты оформления и пополнения транспортных карт

В Перми в пунктах оформления и пополнения транспортных карт третий день не исчезают очереди. Это настоящий ажиотаж, вызванный резко возросшим спросом на проездные. Пока единственное решение проблемы – искать пункты, где меньше людей.Очередь начинается на улице. Хоть и холодно, но люди ждут. Все они пришли, чтобы сэкономить на проезде в общественном транспорте. Спустя чуть более получаса Никита Хомяков подошел к окну и получил транспортную карту. Благодаря ей ему как студенту поездки станут как минимум в два раза дешевле.Никита Хомяков, студент: "Дешевле выходит сейчас, с 2022 года. До этого я не делал ее". По словам кассиров, транспортная карта есть, сбоев в работе не происходит, все дело в большом спросе.При стоимости билетов 33 рубля транспортные карты стали самым выгодным видом оплаты. Здесь предусмотрены безлимитные тарифы, на которые с этого года действуют значительные скидки. Пример: в прошлом году за неограниченное количество поездок в день нужно было отдать 130 рублей. С этого года – 124 рубля. На месяц стоимость упала с 2232 рублей до 1683 рублей, на квартал – с 6302 до 4752 рублей, на год – с 18 907 до 12870 рублей.Дарья Дмитриева: "Мне приходится делать две пересадки, иногда и четыре, поэтому она просто необходима".Только при наличии транспортной карты без действующего тарифа теперь можно осуществлять пересадку за половину стоимости.На сегодняшний день на территории Перми работает более сорока пунктов выдачи транспортных карт. Всего их получили уже более ста тысяч человек.Действуют и льготные карты, по которым проезд, к примеру, для школьников до четвертого класса стал бесплатным. Узнать точные адреса выдачи транспортных карт можно на официальном сайте городского управления транспорта. По словам сотрудников ведомства, в каждом районе предусмотрено по несколько пунктов. Если в одних очереди больше, то в других меньше ажиотажа.Алена Власова, пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми: "Оформление карт идет с 2020 года. Это можно было сделать в декабре, в январские праздники. Сейчас в связи с повышенным спросом на оформление проездных документов в некоторых пунктах наблюдается скопление желающих их приобрести".В первые дни очереди сохранятся, считают сотрудники управления транспорта, и пропадут со временем. Пока же единственное решение проблемы – искать пункты, где меньше людей. Никита Хомяков свою карту получил, в очередях больше стоять не придется. Пополнить баланс или сменить тариф теперь можно в мобильном приложении.