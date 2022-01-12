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В Кунгуре установили новый модульный томограф
Кунгурский томограф работает на свой округ и близлежащие. Поток людей большой. Приоритет отдают тяжелобольным пациентам. Чтобы снизить очереди, в ближайшее время начнет работу еще один аппарат.
Елена Вшивцева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ»: "У нас был компьютерный томограф, на котором мы могли проводить исследования для пациентов весом до 120 килограммов. Это оборудование позволяет исследовать пациентов до 200 килограммов".Современный и более функциональный, этот томограф способен делать снимки с максимальной четкостью и более точно проводить диагностику для выявления, как онкологических, так и других заболеваний.
Елена Вшивцева, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ГБУЗ ПК «Кунгурская ГБ»: "В сутки в среднем 23 исследования мы можем принять".Монтаж аппарата закончен. Сейчас будут устанавливать программное обеспечение.
Для томографа возвели новое помещение. Это модульное здание со своей системой отопления, видеонаблюдения и сигнализацией.
Для поддержания температуры есть кондиционеры, соблюдены противоэпидемические меры, установлены лампы для кварцевания. Стоимость комплекса – 52 млн рублей.
Модульный томограф установили по программе модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Создание комфортных условий для пациентов – задача и краевых властей. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин дал поручение добиться, чтобы в отдаленных территориях уровень медицины был не ниже, чем в столице.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Регион получил в этом году 10 компьютерных томографов. Беспрецедентный объем. Недавно был с рабочим визитом в Верещагино, наблюдал, как модульный комплекс с компьютерным томографом монтируется. Все они сейчас поставлены и проходят лицензирование. В ближайшее время это все будет передано людям".
Новые компьютерные томографы установили: три в Перми, по одному в Кунгуре, Соликамске, Чусовом, в Добрянском, Лысьвенском, Октябрьском, Верещагинском городских округах. В Кунгуре сразу после окончания настройки и получения лицензии томограф начнет работать.
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