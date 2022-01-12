20 рублей за час в сугробе: новые места на платной парковке почистить не успели

В первые дни после включения новых пермских улиц в зону платной парковки водители столкнулись с неприятным обстоятельством: парковочные карманы оказались завалены снегом.Улица Пионерская. Парковкой здесь пермячка Светлана Ожгибесова пользуется ежедневно. С этой недели пользование стало платным - 20 рублей в час. Однако водители разницу в уборке пока не видят.Светлана Ожгибесова: "Еще до Нового года я там в сугроб въехала машиной. Мне сказали, хорошо, что у тебя крупное авто, потому что не выехать".С этого года зона платных парковок пополнилась тремя улицами в Свердловском районе - Пионерская, Полины Осипенко и Белинского. Здесь расположено около сотни потенциальных мест для парковки машин в рабочее время. Часть из них пока засыпана снегом.Уборка началась после полудня во вторник. Работают подрядчики на одном из самых оживленных участков улицы Полины Осипенко.Впереди у дорожников еще много работы. Очистить от снега предстоит большую часть улицы Пионерской.На второй день после введения на этом месте платных парковок остановиться возле дома по улице Пионерская, 5а, к сожалению, пока нельзя. Лишь сугробы и неубранный снег. Новые улицы в Свердловском районе — не единственное расширение зоны платных парковок в этом году. Летом в неё планируется включить участки улиц Пушкина, Клименко, Достоевского и Луначарского. Как отметили в Пермской дирекции дорожного движения, там наблюдается серьезный дефицит парковочных мест из-за ввода в эксплуатацию новых жилых домов.Максим Кис, начальнику МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Лицам, которые приезжают в офисные помещения и магазины, которые там расположены, припарковаться там практически невозможно. Мы надеемся, что введение платной парковки ситуацию изменит. А в ночное время для жителей парковка будет бесплатной, как и везде".Если вы недовольны состоянием парковочных карманов, с жалобой можно обратиться в районную администрацию. Она отвечает за работу подрядчиков.