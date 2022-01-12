"Очень разочарованы!" Из-за отсутствия горок пермяки катаются в самых неожиданных и опасных местах

Первый пострадавший от необдуманного катания с горок в Перми. Молодой человек, врезавшись в забор, получил тяжелые травмы и попал в больницу. Некоторые склонны считать, что покалеченных людей будет больше, ведь специально подготовленных мест для любимой зимней забавы в Перми в этом году почти нет. Экстрим такой, что ботинки летят в разные стороны, но без пострадавших. Правда, как кому повезёт. У Андроновских прудов молодой человек, неудачно съехав на сноутюбе, отправился в больницу.Константин Шипигузов, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им. С.Н. Гринберга: "У пациента тяжёлая сочетанная травма, все диагностические, лечебные мероприятия, оперативное лечение ему проведено в полном объёме. Сейчас жизни пациента не угрожает, однако он находится в отделении реанимации". Точно так же стабильно желание детей, да и взрослых, хоть раз да с горки скатиться. Правда, этой зимой в краевом центре их строить не стали, новые требования к таким сооружениям оказались весьма суровыми, так что пермякам осталось искать, как энергию выплеснуть.Ирина Дудукалова: "Мы искали горки в этом году, и очень надеялись, что они будут, но, к сожалению, горок нет, а внучата, у нас их четверо, мы привыкли с ними бегать, играть, развлекаться".Есть ледяные лабиринты, фигуры, что в саду Миндовского, что у ДК имени Солдатова, что в других местах, однако, чтобы устроить покатушки, пермяки начали включать фантазию. Так, в какой-то момент они облюбовали эти холмы на эспланаде - по скатам видно, что съезжали и не раз. Теперь на пути ограждение, а кататься хочется, говорят люди. Анастасия Патокина: "Мы сюда за этим и приехали, и очень разочарованы, что ничего не нашли!"Ещё одно место, где можно рискнуть, склоны в районе Соборной площади. Сейчас тишина, но следы говорят сами за себя.В данный момент наплыва экстремалов здесь не наблюдается, хотя видно, что скат живой, опробованный, хотя, если не рассчитать свои силы, можно въехать или в фонарь или в скамейку.А вот ближе к Речному вокзалу можно было наблюдать, как смелость берёт верх над осторожностью, а что делать, говорят взрослые - охота пуще неволи. Наталья Яценко: "Боимся, но выбираем место, чтобы тихонечко, машина проходит, ребята вот покатались немножко".Похоже на купальный сезон - есть специально отведённые места, а есть все остальные. До последнего времени так и было, а сейчас - кто во что горазд. Кататься закон не запрещает, точно так же, как отпускать детей на прогулку с теми же ледянками или ватрушками.Юлия Титова старший инспектор ООДУУПиПДН УМВД России по г. Перми: "Родители должны знать и предполагать, что тюбинг достаточно опасное средство развлечения".В общении взрослые знают и предполагают. На деле - обычные дворовые горки, судя по отсутствию следов, востребованы не особо. Высокие крутые склоны - да. Остаётся надежда, что к следующему сезону ситуация изменится, и столь любимые всеми горки вновь дополнят городской пейзаж.