"Очень разочарованы!" Из-за отсутствия горок пермяки катаются в самых неожиданных и опасных местах
Константин Шипигузов, заместитель главного врача по медицинской части ГКБ им. С.Н. Гринберга: "У пациента тяжёлая сочетанная травма, все диагностические, лечебные мероприятия, оперативное лечение ему проведено в полном объёме. Сейчас жизни пациента не угрожает, однако он находится в отделении реанимации". Точно так же стабильно желание детей, да и взрослых, хоть раз да с горки скатиться. Правда, этой зимой в краевом центре их строить не стали, новые требования к таким сооружениям оказались весьма суровыми, так что пермякам осталось искать, как энергию выплеснуть.Ирина Дудукалова: "Мы искали горки в этом году, и очень надеялись, что они будут, но, к сожалению, горок нет, а внучата, у нас их четверо, мы привыкли с ними бегать, играть, развлекаться".
Есть ледяные лабиринты, фигуры, что в саду Миндовского, что у ДК имени Солдатова, что в других местах, однако, чтобы устроить покатушки, пермяки начали включать фантазию. Так, в какой-то момент они облюбовали эти холмы на эспланаде - по скатам видно, что съезжали и не раз. Теперь на пути ограждение, а кататься хочется, говорят люди. Анастасия Патокина: "Мы сюда за этим и приехали, и очень разочарованы, что ничего не нашли!"
Ещё одно место, где можно рискнуть, склоны в районе Соборной площади. Сейчас тишина, но следы говорят сами за себя.
В данный момент наплыва экстремалов здесь не наблюдается, хотя видно, что скат живой, опробованный, хотя, если не рассчитать свои силы, можно въехать или в фонарь или в скамейку.
А вот ближе к Речному вокзалу можно было наблюдать, как смелость берёт верх над осторожностью, а что делать, говорят взрослые - охота пуще неволи. Наталья Яценко: "Боимся, но выбираем место, чтобы тихонечко, машина проходит, ребята вот покатались немножко".
Похоже на купальный сезон - есть специально отведённые места, а есть все остальные. До последнего времени так и было, а сейчас - кто во что горазд. Кататься закон не запрещает, точно так же, как отпускать детей на прогулку с теми же ледянками или ватрушками.
Юлия Титова старший инспектор ООДУУПиПДН УМВД России по г. Перми: "Родители должны знать и предполагать, что тюбинг достаточно опасное средство развлечения".
В общении взрослые знают и предполагают. На деле - обычные дворовые горки, судя по отсутствию следов, востребованы не особо. Высокие крутые склоны - да. Остаётся надежда, что к следующему сезону ситуация изменится, и столь любимые всеми горки вновь дополнят городской пейзаж.
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