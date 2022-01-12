Прикамская спортсменка вошла в состав Олимпийской сборной России на зимних играх в Пекине
Как отметили в Минспорта Пермского края, Федерация лыжных гонок России стала первой, объявившей состав команды. Всего в расширенный состав олимпийской сборной России включены 24 спортсмена из Пермского края. Из них 9 представителей фристайла, 6 – фигурного катания, 5 – санного спорта, 2 – биатлона, 2 – лыжного двоеборья и по 1 в лыжных гонках и прыжках на лыжах с трамплина. Окончательный состав сборной России на Играх в Пекине будет объявлен 20 января. Еще 9 человек – 5 спортсменов-лыжников с нарушением зрения и 4 ведущих (лидера) являются претендентами на участие в Паралимпийских играх в Пекине.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всего в 15 видах спорта будет разыграно 107 комплектов медалей – в биатлоне, бобслее, горных лыжах, конькобежном спорте, кёрлинге, лыжах и лыжном двоеборье, прыжках с трамплина, скелетоне, сноуборде, фигурном катании, фристайле, хоккее, шорт-треке и санном спорте.
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