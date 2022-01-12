В Прикамье пришли морозы

← Прикамская спортсменка вошла в состав Олимпийской сборной России на зимних играх в Пекине
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← Прикамская спортсменка вошла в состав Олимпийской сборной России на зимних играх в Пекине
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Прикамская спортсменка вошла в состав Олимпийской сборной России на зимних играх в Пекине
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Прикамская спортсменка вошла в состав Олимпийской сборной России на зимних играх в Пекине
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2022
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