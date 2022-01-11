«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2022
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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05.01.2022 в 15:00
05.01.2022 в 10:30
04.01.2022 в 16:35
04.01.2022 в 12:11
14.12.2021 в 11:35
10.01.2022 в 10:50
04.01.2022 в 17:15
14.12.2021 в 10:30
13.12.2021 в 10:05
09.12.2021 в 16:57
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 11.01.2022
В Краснокамске врачи за взятки выдавали поддельные больничные листы
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Пермский театр оперы и балета вступает в борьбу за "Золотую Маску"
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Зону платной парковки расширят в районе Разгуляя
Возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного сертификата о вакцинации
Пермяки жалуются на сбои при оплате транспортной картой
Лебедь зимой: спасая, не навреди!
Кулинарная экзотика. В Перми открылась самая вкусная ярмарка года
В Прикамье впервые с июля прошлого года выявлено менее 300 заболевших COVID-19 за сутки
В Перми открываются мобильные пункты вакцинации
Дорожным лихачам может грозить тюремный срок до 3 лет
Каток на пермской набережной откроется 12 января
Сильный снегопад: местами по краю выпадет до 2 недельных норм осадков
Новое тарифное меню: за первый день продаж пермяки купили более 5 тысяч проездных
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2022
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открываются мобильные пункты вакцинации
Каток на пермской набережной откроется 12 января
Сильный снегопад: местами по краю выпадет до 2 недельных норм осадков
Новое тарифное меню: за первый день продаж пермяки купили более 5 тысяч проездных
В новогодние каникулы «Горнолыжные экспрессы» перевезли почти 4 тысячи пассажиров
За 2021 год вертолетами санавиации в больницы Перми было вывезено 229 пациентов
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2022
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