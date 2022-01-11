В Перми открываются мобильные пункты вакцинации
График работы пунктов вакцинации:
ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж):
11-16 января с 15.00 до 18.00.
ТРК «СПЕШИLOVE», ул. Спешилова, 114, (1-й этаж):
11-16 января с 11.00 до 17.00.
Выставочное объединение «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж):
11-16 января с 11.00 до 17.00.
В наличии во всех мобильных пунктах вакцина «ГамКовидВак» (Спутник V), «Спутник Лайт». В ТРК «СПЕШИLOVE» также в наличии вакцина «КовиВак».
Как сообщили в Минздраве, в графике работы пунктов возможны изменения и дополнения.
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