Новое тарифное меню: за первый день продаж пермяки купили более 5 тысяч проездных

В Перми за день продали больше пяти тысяч проездных карт для общественного транспорта, в том числе 240 с тарифом «Безлимит на год». С 10 января в краевой столице новая цена на проезд - 33 рубля. Но так называемое тарифное меню позволяет сэкономить значительные средства.С новым тарифным меню в городском пассажирском транспорте пенсионерка Людмила Кузнецова уже познакомилась. В отделении «Почты России» покупает льготный абонемент на месяц.Людмила Кузнецова: "Это мне выгодно, пересадки учитываются за счет этой карты, не плати дополнительно. То есть очень удобно".Речь идет о безлимитных проездных. С их помощью пассажир не ограничен в выборе времени, маршрута и количестве пересадок. Ассортимент широкий. Наталья Смирнова: "Есть безлимит на сутки, безлимит на полмесяца, на месяц, на квартал, на год и сорок поездок на месяц".Гражданский проездной на месяц обойдется в 1683 рубля. 40 поездок — 1188 рублей. Пользуются спросом также годовые абонементы — за 12 870 рублей.Новое тарифное меню появилось также для льготников — школьники среднего-старшего звена, пенсионеры, малоимущие-многодетные семьи. А вот для учащихся младших классов проезд теперь полностью бесплатный.Оксана Опарина: "Очень удобно, то, что дети будут ездить и не страшно, что их выгонят, если они забудут деньги. Будем ездить, будем пользоваться".Действовать бесплатный проезд будет только при наличии транспортной карты. Приобрести её можно в 46 пунктах выдачи — в центральных кассах, «Почтобанке» и в некоторых отделениях «Почты России». Адреса указаны на сайте департамента транспорта.Пополнить транспортную карту можно в том числе и через интернет - в личном кабинете Сбербанк.Онлайн, на сайте проездной.59 или в одноименном мобильном приложении. Новое тарифное меню здесь уже имеется. Необходимо только выбрать подходящий проездной и совершить оплату.Здесь же, в мобильном приложении, можно выпустить цифровую карту. Тогда оплачивать проезд можно прямо с телефона — с использованием QR-кода, размещенных внутри салонов транспортных средств. Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Поскольку сегодня первый день запуска новых проездных, возможны отдельные локальные недочеты в работе валидаторов в связи с их длительной процедурой обновления. Если где-то ваша транспортная карта не сработала, вы можете направить информацию в департамент. Мы максимально оперативно её обработаем, для того, чтобы в максимально короткие сроки у конкретного перевозчика устранить возникшие проблемы".Всего же за первый день продаж жители города приобрели больше 5 тысяч новых проездных. Самым популярным среди всех категорий оказался безлимитный абонемент на один месяц.