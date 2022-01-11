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Новое тарифное меню: за первый день продаж пермяки купили более 5 тысяч проездных
Людмила Кузнецова: "Это мне выгодно, пересадки учитываются за счет этой карты, не плати дополнительно. То есть очень удобно".
Речь идет о безлимитных проездных. С их помощью пассажир не ограничен в выборе времени, маршрута и количестве пересадок. Ассортимент широкий. Наталья Смирнова: "Есть безлимит на сутки, безлимит на полмесяца, на месяц, на квартал, на год и сорок поездок на месяц".
Гражданский проездной на месяц обойдется в 1683 рубля. 40 поездок — 1188 рублей. Пользуются спросом также годовые абонементы — за 12 870 рублей.
Новое тарифное меню появилось также для льготников — школьники среднего-старшего звена, пенсионеры, малоимущие-многодетные семьи. А вот для учащихся младших классов проезд теперь полностью бесплатный.
Оксана Опарина: "Очень удобно, то, что дети будут ездить и не страшно, что их выгонят, если они забудут деньги. Будем ездить, будем пользоваться".
Действовать бесплатный проезд будет только при наличии транспортной карты. Приобрести её можно в 46 пунктах выдачи — в центральных кассах, «Почтобанке» и в некоторых отделениях «Почты России». Адреса указаны на сайте департамента транспорта.Пополнить транспортную карту можно в том числе и через интернет - в личном кабинете Сбербанк.Онлайн, на сайте проездной.59 или в одноименном мобильном приложении. Новое тарифное меню здесь уже имеется. Необходимо только выбрать подходящий проездной и совершить оплату.
Здесь же, в мобильном приложении, можно выпустить цифровую карту. Тогда оплачивать проезд можно прямо с телефона — с использованием QR-кода, размещенных внутри салонов транспортных средств. Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Поскольку сегодня первый день запуска новых проездных, возможны отдельные локальные недочеты в работе валидаторов в связи с их длительной процедурой обновления. Если где-то ваша транспортная карта не сработала, вы можете направить информацию в департамент. Мы максимально оперативно её обработаем, для того, чтобы в максимально короткие сроки у конкретного перевозчика устранить возникшие проблемы".
Всего же за первый день продаж жители города приобрели больше 5 тысяч новых проездных. Самым популярным среди всех категорий оказался безлимитный абонемент на один месяц.
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