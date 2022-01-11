В новогодние каникулы «Горнолыжные экспрессы» перевезли почти 4 тысячи пассажиров

Во время новогодних праздников два горнолыжных железнодорожных маршрута Пермского края, курсирующие в направлении Чусового и Губахи, перевезли почти 4 тыс. пассажиров.По информации АО «Пермская пригородная компания», на электропоезде до зимнего курорта «Такман» со 2 по 9 января проехало 815 пассажиров, а на электричке до центра «Губаха» – 3110 сторонников активного отдыха.Добраться на «Ласточке» до горнолыжного центра «Губаха» можно каждые выходные до 27 марта. Время отправления с вокзала Пермь-1 – в 7.06, продолжительность поездки составляет 2 часа 30 минут.Отправиться покорять склоны на горнолыжный курорт «Такман» можно также в выходные, в 7.50 утра. Время в пути – 3 часа 5 минут. Поезд оснащен вагоном с детским манежем и отсеками для перевозки спортивного снаряжения – лыж и сноубордов.«Горнолыжный экспресс» – это мультимодальный маршрут. Это означает, что пассажиры могут пересесть с электропоезда на автобус, который довезет их до места отдыха – как в Губахе, так и в Чусовом. Расписание автобусов скорректировано под прибытие железнодорожного состава.Как уточнили в Пермской пригородной компании, в Прикамье «Горнолыжный экспресс» впервые был запущен в 2019 году. За прошлый сезон он перевез порядка 15 тыс. пассажиров, что на 80% больше, чем за первый.Отличие маршрута от других рейсов в том, что в нем не берут плату за перевозку спортинвентаря. Кроме того, на него также не требуется оформление перевозочных документов.