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В новогодние каникулы «Горнолыжные экспрессы» перевезли почти 4 тысячи пассажиров
По информации АО «Пермская пригородная компания», на электропоезде до зимнего курорта «Такман» со 2 по 9 января проехало 815 пассажиров, а на электричке до центра «Губаха» – 3110 сторонников активного отдыха.
Добраться на «Ласточке» до горнолыжного центра «Губаха» можно каждые выходные до 27 марта. Время отправления с вокзала Пермь-1 – в 7.06, продолжительность поездки составляет 2 часа 30 минут.
Отправиться покорять склоны на горнолыжный курорт «Такман» можно также в выходные, в 7.50 утра. Время в пути – 3 часа 5 минут. Поезд оснащен вагоном с детским манежем и отсеками для перевозки спортивного снаряжения – лыж и сноубордов.
«Горнолыжный экспресс» – это мультимодальный маршрут. Это означает, что пассажиры могут пересесть с электропоезда на автобус, который довезет их до места отдыха – как в Губахе, так и в Чусовом. Расписание автобусов скорректировано под прибытие железнодорожного состава.
Как уточнили в Пермской пригородной компании, в Прикамье «Горнолыжный экспресс» впервые был запущен в 2019 году. За прошлый сезон он перевез порядка 15 тыс. пассажиров, что на 80% больше, чем за первый.
Отличие маршрута от других рейсов в том, что в нем не берут плату за перевозку спортинвентаря. Кроме того, на него также не требуется оформление перевозочных документов.
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