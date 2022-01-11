Сильный снегопад: местами по краю выпадет до 2 недельных норм осадков

В Пермском крае, точнее в северной его половине, в ближайшие сутки снегопад не прекратится. Ожидается до двух недельных норм. Пик циклона проходит по линии Кудымкар - Губаха. 8-10 миллиметров снега выпадет там. При этом половина ляжет уже этой ночью, что может стать неприятным сюрпризом ранним утром. Пермь - на периферии, но и здесь будет достаточно снежно. На юге региона, возможно, вообще обойдется без осадков. В середине недели наступит кратковременное похолодание, что даст коммунальщикам передышку и позволит дочистить улицы городов. Но затем вновь ожидаются потепление и снег. Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "В последующие дни погоду будет определять обширный глубокий циклон, под влиянием которого ежедневно будут идти снегопады, вплоть до конца недели, с суммарной значительной прибавкой по количеству снега. Температура повысится на пике потепления до минус 5-7 градусов в пятницу-субботу. В самом конце недели, по предварительным прогнозам, может начаться новое похолодание с отходом этого циклона. В среднем за неделю температура выше нормы на один-два градуса, а на севере около нормы".