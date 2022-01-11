← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2022
В новогодние каникулы «Горнолыжные экспрессы» перевезли почти 4 тысячи пассажиров →
За 2021 год вертолетами санавиации в больницы Перми было вывезено 229 пациентов
В первой половине 2021 года вертолет Ми-8, принадлежащий АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), произвел 90 вылетов. С 14 июля прошлого года договор на оказание услуг санавиации был подписан с АО «Национальная служба санитарной авиации» (АО «НССА»). Бортом этой компании было выполнено 77 вылетов в территории Пермского края.
В период зимних каникул, с 1 по 9 января, служба функционировала по обычному графику. Был совершен один вылет – жителя Чайковского с инфарктом доставили в Региональный сосудистый центр ГКБ им. С.Н. Гринберга.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 10.01.2022
С 10 января в Перми изменится стоимость проезда на общественном транспорте
В «ЛУКОЙЛ-Пермь» озвучили итоги 2021 года
Краевой Минздрав не рекомендует посещение храмов в связи с выявлением в Прикамье омикрон-штамма
В Пермском крае выявлен первый случай заболевания штаммом «омикрон»
В Перми сотрудники ГИБДД проводят рейды по безопасной перевозке детей
«Черная книга» признана лучшей ролевой игрой в 2021 году
Пермский край и "ЛУКОЙЛ" подписали протокол о взаимодействии
Пермский цирк приглашает на новогоднее шоу Гии Эрадзе «Пять континентов»
В Прикамье зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусом
Добавить комментарий: