За 2021 год вертолетами санавиации в больницы Перми было вывезено 229 пациентов

С 1 января прошлого года вертолеты санавиации в Пермском крае налетали свыше 507 часов, сообщили в региональном Минздраве. Всего за 2021 год в больницы Перми было эвакуировано 229 человек, в том числе 24 ребенка, из них трое – в возрасте до 1 года. Пациенты – практически из всех территорий региона. Это жители Чернушки, Чайковского, Соликамска, Кудымкара, Куеды и других населенных пунктов, ближайших к месту, где вертолет может совершить посадку. Несколько раз врачи санавиации брали на борт до трех пациентов.В первой половине 2021 года вертолет Ми-8, принадлежащий АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), произвел 90 вылетов. С 14 июля прошлого года договор на оказание услуг санавиации был подписан с АО «Национальная служба санитарной авиации» (АО «НССА»). Бортом этой компании было выполнено 77 вылетов в территории Пермского края.В период зимних каникул, с 1 по 9 января, служба функционировала по обычному графику. Был совершен один вылет – жителя Чайковского с инфарктом доставили в Региональный сосудистый центр ГКБ им. С.Н. Гринберга.