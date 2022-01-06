Краевой Минздрав не рекомендует посещение храмов в связи с выявлением в Прикамье омикрон-штамма

Краевой Минздрав призвал жителей Прикамья отказаться от массовых мероприятий в связи с выявлением в Пермском крае омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Эпидемиологи напоминают жителям региона о том, что предстоящие религиозные праздники Рождество и Крещение традиционно сопровождаются массовым скоплением граждан в храмах и молельных помещениях, что не позволяет в полной мере соблюдать все противоэпидемические меры. Это может привести к росту числа вирусных заболеваний среди участников мероприятий. В связи с этим в региональном Минздраве предостерегают жителей Прикамья, которые готовятся посетить церковь в ближайшее время, и настоятельно рекомендуют соблюдать во время литургий социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты, либо отказаться от визита в храм.Напомним, 29 декабря в регионе был зафиксирован первый случай заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. Инфицированный житель прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован в бокс Пермской краевой клинической инфекционной больницы. Течение заболевания – легкое. На данный момент пациент полностью здоров. По данным ведомства, на 6 января 2022 года новых заболевших омикрон-штаммом в Прикамье пока не выявлено.