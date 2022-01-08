В «ЛУКОЙЛ-Пермь» озвучили итоги 2021 года

Больше 15 миллионов тонн нефти, более двух миллиардов кубометров газа. Таковы итоги работы предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2021 году. План выполнен полностью. В том числе, за счет разработки уникальных месторождений, потребовавших применения таких же технологий. О крупнейшем в крае нефтяном месторождении имени Сухарева.Нефтяное месторождение имени Вениамина Сухарева - уникальное во всех смыслах инженерное сооружение. Достаточно начать с того, что вся производственная площадка – это рукотворный остров, размещенный в акватории реки Камы. Зимой, конечно, это не так заметно из-за снега. Параллельно здесь работают бурильщики и нефтедобытчики компании «ЛУКОЙЛ».Лучший вид на насыпную платформу для добычи черного золота из-под воды - с высоты птичьего полета. Без применения технологий, что и при морской добычи нефти, при строительстве не обошлось.Нефть в этом районе обнаружили сейсморазведкой ещё в 1986 году. Но за разработку взялись лишь в 2012-м. Сложность заключалось в непосредственной близости к калийным шахтам. На помощь пришли инновации в бурении. Речь идёт о наклонно-направленном способе с положением скважины до трех километров. И это лишь малая толика в новаторском перечне по освоению месторождения имени Сухарева.Также был сделан створ. Если просто, то это проход для рыбы. Его специально сделали, чтобы инфраструктура нефтяников не мешала ей жить.Для восполнения поголовья ценной рыбы в период возведения острова было выпущено в акваторию 260 тысяч штук мальков стерляди и щуки. Кроме этого, для предотвращения негативного воздействия на речную воду в теле производственной площадки расположили специальную мембрану, которая исключает попадание любых стоков в природный запасник пресной воды.Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "Рядом находится нерестилище, поэтому для того, чтобы рыба смогла свободно мигрировать, здесь небольшие островки были, где мы стоим, мы сделали по требованию экологической экспертизы протоку, и она не перегорожена дорогой, а там построен нормальный капитальный мост и река, где идет течение, по которому рыба в весенний период делает миграцию".Месторождение стало крупнейшим открытием пермских геологов за последнее десятилетие. Имя ему дали в честь заслуженного нефтяника Вениамина Платоновича Сухарева, более 40 лет своей жизни он посвятил нефтеперерабатывающей индустрии Прикамья. По словам его родственников, побывавших на произведенной площадке, сегодня выдающийся нефтяник мог бы гордиться результатами проделанной работы. В 2021 году предприятие «ЛУКОЙЛ-Пермь» выполнило план добычи в 15 млн 300 тысяч тонн нефти и более 2 млрд кубического газа. И это не предел. На нефтяном месторождении имени Сухарева в эксплуатации 45 скважин из 75.