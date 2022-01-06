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В Пермском крае выявлен первый случай заболевания штаммом «омикрон»
Заболевание было диагностировано у гражданина, прибывшего в Пермь из Египта транзитом через Москву. Биологический материал был доставлен в ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И.Н. Блохиной» Роспотребнадзора для фрагментного секвенирования, в результате которого подтвержден штамм «омикрон». Пациент был госпитализирован в бокс ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинической инфекционной больницы». Течение заболевания – лёгкое. На данный момент пациент уже здоров, уточнили в ведомстве.
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