В Перми сотрудники ГИБДД проводят рейды по безопасной перевозке детей

В Перми до конца праздничной недели инспекторы ГИБДД проводят рейды по безопасной перевозке детей. Наряды дежурят у мест, где проходят различные новогодние представления, куда родители доставляют своих детей. Штраф за нарушение правил перевозки составляет 3000 рублей. Виктор Пустовалов, инспектор полка ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Дети до 7 лет должны обязательно находиться в детском удерживающем устройстве. До 12 лет - на переднем сиденье, тоже в детском удерживающем устройстве. И обязательно должен быть пристегнут ребенок". В 2021 году только в Перми произошло 94 ДТП, в которых 4 ребенка погибли и еще 93 получили различные травмы.
Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "В этом году уже произошло 2 ДТП. В одном пострадал ребенок-пешеход, переходивший дорогу по пешеходному переходу, а во втором случае 6-летний ребенок погиб в ДТП при столкновении двух транспортных средств".
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