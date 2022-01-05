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Пермский край и "ЛУКОЙЛ" подписали протокол о взаимодействии
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это соглашение, оно позволит нам реализовывать и крупные социальные проекты, и делать так называемые малые дела, которые не менее значимы для наших жителей. Мы сегодня благодарны компании за то, что она рядом, компания помогает, и компания планирует развитие и связывает это развитие именно с нашей территорией."
Напомним, что соглашение о сотрудничестве подписывается раз в пять лет, и ежегодно подписываются протоколы. Таким образом, закрепляются договорённости нефтяников и края по развитию, в том числе, и социальной инфраструктуры региона. В планах благоустройство населённых пунктов, строительство и реконструкция
объектов здравоохранения, культуры, образования и спорта.Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Мы привержены тому, что соглашение, если подписано, оно должно быть
выполнено. И для нас очень комфортно работать в рамках соглашения. Почему? Потому что администрация, губернатор, они более чувствуют те нужды, которые есть у людей."
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