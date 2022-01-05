Пермский край и "ЛУКОЙЛ" подписали протокол о взаимодействии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент компании «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали протокол о взаимодействии на 2022 год в рамках соглашения об экономическом и социальном сотрудничестве. Так компания поддержит строительство и реконструкцию социально важных объектов в регионе. Самым глобальным станет возведение новой сцены Театра юного зрителя, которая расположится в бывшем доме уездного земства на улице Пермской. На площадке уже проведены подготовительные работы, завершается экспертиза научно-проектной документации. Закончить проект планируется в 2023 году, это станет подарком от компании к 300-летию Перми.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это соглашение, оно позволит нам реализовывать и крупные социальные проекты, и делать так называемые малые дела, которые не менее значимы для наших жителей. Мы сегодня благодарны компании за то, что она рядом, компания помогает, и компания планирует развитие и связывает это развитие именно с нашей территорией."Напомним, что соглашение о сотрудничестве подписывается раз в пять лет, и ежегодно подписываются протоколы. Таким образом, закрепляются договорённости нефтяников и края по развитию, в том числе, и социальной инфраструктуры региона. В планах благоустройство населённых пунктов, строительство и реконструкцияобъектов здравоохранения, культуры, образования и спорта.Вагит Алекперов, президент ПАО «ЛУКОЙЛ»: "Мы привержены тому, что соглашение, если подписано, оно должно бытьвыполнено. И для нас очень комфортно работать в рамках соглашения. Почему? Потому что администрация, губернатор, они более чувствуют те нужды, которые есть у людей."