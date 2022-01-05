← В Прикамье зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусом
Пермский край и "ЛУКОЙЛ" подписали протокол о взаимодействии →
Пермский цирк приглашает на новогоднее шоу Гии Эрадзе «Пять континентов»
Балансирование на зеркальном шаре от принцессы российского цирка и силовые шахматы от победителей «Минуты Славы», воздушные полёты без страховки на высоте больше 23 метров. Дрессура в сочетании с оригинальной хореографией и авторскими трюками. На манеж выйдут тигры, львы, леопарды, лошади, верблюды, медведи и впервые канадские бизоны. Их дрессировщик стал обладателем Золотой награды самого престижного циркового фестиваля в Монте-Карло. В финале зрители окажутся на необычном новогоднем балу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Представления будут идти до 16 января. О времени программ и стоимости билетов можно узнать на сайте Пермского цирка.Дед Мороз и Снегурочка: "Дорогие ребята, в Пермском цирке вас ждут невероятные приключения, сумасшедшие трюки и множество дрессированных животных. Настоящие тигры, леопарды, пантеры, верблюды, бизоны, лошади, танцующие медведи и, конечно же, я - настоящий Дед Мороз и моя внучка Снегурочка. Приходите всей семьей на новогоднее шоу Гии Эрадзе «Пять континентов»!"
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Прикамье зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусом
В МЧС и полиции подвели итоги первых дней 2022 года
До 9 января пермяки смогут парковаться в центре бесплатно
График работы поликлиник в Прикамье
В Перми открываются рождественские ярмарки
Новогодние каникулы проводим увлекательно
Умельцы земли русской: житель Дивьи собрал из подручных материалов вездеход
В 2021 году трамваи в Перми перевезли 24 миллиона пассажиров
В Прикамье подтвержден 401 новый случай COVID-19
Новогодняя детективная история: как исполнить детскую мечту
Добавить комментарий: