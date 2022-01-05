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«Черная книга» признана лучшей ролевой игрой в 2021 году
Владимир Белецкий, гейм-дизайнер: "Мы очень рады получить престижное звание «Лучшей ролевой игры 2021 года» такого известного издания, как «Игромания». Мы надеялись, что попадем в шорт-лист лучших проектов, но никак не рассчитывали получить первое место."
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