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В Прикамье зафиксировано 380 случаев заражения коронавирусом
Общее число инфицированных в Прикамье на сегодня достигло 161 752. За сутки в регионе проведено 2 632 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 4 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 279 739 человек. 1 213 389 жителей завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находятся 196 пациентов. Из них 86 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 502 человека.
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