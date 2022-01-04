В МЧС и полиции подвели итоги первых дней 2022 года

Без чрезвычайных происшествий, но с пожарами и авариями. В МЧС и полиции подводят итоги первых дней нового 2022 года. О том, что попало в сводки и объектив видеокамеры.Микрорайон Сосновый бор в Перми. Отпраздновав Новый год, водитель "Нивы" пренебрег правилам дорожного движения - едет пьяный за рулём и подвергает опасности окружающих.И таких случаев в первые дни 2022 в городе зафиксировано больше 30. В новогодние праздники сотрудники Госавтоинспекции работают в усиленном режиме.Владимир Яцук, начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД управления МВД России по городу Перми: "Если вы стали свидетелем того, что водитель с признаками опьянения садится за руль, об это незамедлительно нужно сообщить на телефон дежурных частей, либо просто по номеру 112".Всего с начала праздников на дорогах краевой столицы зафиксировано 7 крупных аварий. Пострадали 15 человек, в том числе один ребенок. Хуже дело обстояло на трассах. Вот улица Якутская в сторону города: в кювете оказалось такси.А это дорога на Очер. Из-за аварий второго января здесь образовалась многочасовая пробка.А эта история, благо, закончилась без жертв. Два автомобиля попали в аварию прямо на железнодорожных путях в Горнозаводском округе.В усиленном режиме в праздники работают также службы МЧС. Прямо в новогоднюю ночь спасателям пришлось тушить частные дома в Чусовом. Крупный пожар унес жизни двух человек.В селе Уинское 1 января также загорелись дома. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Сотрудники полиции сейчас проводят проверку.А это уже Пермский район, деревня Хмели. Из-за электрического котла в доме закоптились стены и потолок. Погибших нет. Всего за праздники на территории региона сотрудниками МЧС ликвидировано около 30 пожаров разной сложности.Ирина Гомзикова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю: "Впереди у нас продолжаются новогодние дни, а также рождественские мероприятия. Обращаемся к взрослым — не оставлять без присмотра детей".Иначе могут быть происшествия. Так, например, в новогоднюю ночь при запуске фейерверка пострадал 12-летний мальчик. Ребенок запускал пиротехнику на шоссе Космонавтов без взрослых. Из-за несоблюдения правил безопасности повреждена губа. Сейчас проходит лечение в стоматологической поликлинике.Для тех, кто планирует ближайшие выходные дни провести активно на свежем воздухе, спасатели рекомендуют соблюдать требования безопасности: одеваться по погоде, быть внимательными, чтобы не омрачать первые дни нового года.