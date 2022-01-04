До 9 января пермяки смогут парковаться в центре бесплатно
Обслуживанием системы платных парковок занимается компания «Ростелеком». В центре Перми в данный момент платная система парковок действует на 41 городской улице. Цель проекта – сделать парковку для личного транспорта на центральных улицах удобной для горожан и снизить количество нарушений правил парковки на улично-дорожной сети.
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