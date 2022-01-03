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В 2021 году трамваи в Перми перевезли 24 миллиона пассажиров
Пермь включена в перечень 12 городов России, участвующих в пилотном проекте по комплексной модернизации городского электрического транспорта. Проект реализуется при поддержке корпорации ВЭБ.РФ и предусматривает федеральную поддержку в виде инфраструктурных бюджетных кредитов. В рамках этого проекта в течение 2022-2024 годов планируется провести капитальный ремонт 50 км трамвайных путей и контактной сети, модернизировать 10 тяговых подстанций, приобрести 50 новых низкопольных трамвайных вагонов и построить новое трамвайное депо, отвечающее всем требованиям по обслуживанию и ремонту современного подвижного состава.
В начале 2021 года была открыто трамвайное сообщение по обновлённому участку улицы Революции от улицы Куйбышева до улицы Сибирской. По новому участку путей следует трамвайный маршрут №11. Ежедневного маршрутом пользуется порядка 12 тысяч горожан.
Кроме того, предприятие провело закупку и монтаж систем для бескондукторного обслуживания всего подвижного состава трамвайного парка. На все трамвайные вагоны, выпущенные не ранее 2008 года, была установлена система учёта пассажиропотока и видеонаблюдения.
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