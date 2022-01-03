Умельцы земли русской: житель Дивьи собрал из подручных материалов вездеход

Под Новый год принято подводить итоги. И это уже по сложившейся традиции сделал каждый из журналистов программы «Вести-Пермь». Каждый выбрал тот репортаж, который запомнился в ушедшем году больше всего. Корреспондент Сергей Овчинников рассказал о многодетном отце и народном умельце Анатолии Березовском, который соорудил уникальный вездеход. Учитывая условия уральского бездорожья, средства передвижения с неограниченными возможностями всегда будут пользоваться спросом. Но если профессиональные вездеходы далеко не всем по карману, то народную конструкторскую мысль не остановит ничто – ни грязь, ни снег, ни даже водные преграды.В путь на такой технике Анатолий со всем семейством теперь готов отправиться, не разбирая дорог. Уникальный вездеход начался с желания сделать модный трицикл, закончился практичной гусеничной машиной. Основные детали кузова из профильной трубы и листового металла, старый двигатель от вазовской пятерки достался практически бесплатно.Анатолий Березовский: "Зажигание штатное стоит, коробка пятиступка, ее штатное тоже стоит, фары, поворотники, как положено, гусеницы самодельные, кто как горазд. Колеса обычные жигулевские, звезды самодельные".Самая дорогая деталь – японский редуктор с электронным управлением, после капремонта обошелся в 10 тысяч рублей. В итоге гусеничный вездеход уверенно преодолевает препятствия по самому глубокому снегу и совсем не боится грязи. Более того, теоретически даже плавать умеет.Анатолий Березовский: "Лодка сама герметично сварена, внутри швы. Грубо говоря – жду лета, болото. Заряжу УАЗик, начну топить. Посмотрим – не утонет, значит, хорошо".В семье Анатолия пятеро детей. Взрослые дочери, пусть уже и разъехались, но вместе собираются часто. Так что габариты машины должны быть под стать.Конструктором Анатолий во многом стал поневоле. В свое время сгорел дом, пришлось отстраивать с нуля. Сейчас втянулся, возвел еще один дом – для детей, и продолжает изобретать.Вся мастерская – обычный деревенский сарай, где из множества, казалось бы, не связанных деталей в итоге может получиться что-то полезное. К примеру, будущая лебедка на вездеход, автомобильный стартер, понижающий редуктор и шестеренка найдена на свалке.Для души у Анатолия есть еще небольшая каморка, где долгими зимними вечерами можно паять в свое удовольствие. Там чинит технику для всего поселка.Официально зарегистрировать вездеход вряд ли получится, да и на бездорожье это не потребуется. Сейчас разве что над комфортом стоит поработать, чтобы вся семья была довольна.Работу над вездеходом Анатолий не бросил. Летом успешно испытал его на реке. Плавучесть оказалась на высоте. Однако теперь стоит новая задача – на зиму машина переехала в рабочий цех. Теперь предстоит полностью переделать подвеску и гусеницы, установить катки, совсем как у танка Т-34, и перейти на новый уровень внедорожности. Что из этого получится, - расскажем уже в новом году.