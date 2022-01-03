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В Прикамье подтвержден 401 новый случай COVID-19
Общее число инфицированных в Прикамье достигло 161 372. За сутки в регионе проведено 1 503 ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию.
По состоянию на утро 3 января в Пермском крае иммунизацию от COVID-19 однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентных препаратов прошли 1 279 026 человек. 1 211 974 жителя завершили курс вакцинации.
На сегодняшний день в Пермском крае в стационарах, перепрофилированных под лечение от COVID-19, в тяжелом состоянии находится 191 пациент. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 493 человека.
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