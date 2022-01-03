Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

На главную - Вести Пермь

← Горок нет, но веселитесь! Чем радуют пермяков ледовые городки-2022?

В Прикамье подтвержден 401 новый случай COVID-19 →

Новогодняя детективная история: как исполнить детскую мечту

В Перми случилась настоящая новогодняя и одновременно почти детективная история. Девочка написала письмо Деду Морозу и оставила его в лесу. Послание нашли случайные прохожие и решили исполнить желание ребенка. К розыску подключились сотрудники полиции.Еще в детском саду зародилась традиция у Глафиры Родионовой вместе с бабушкой ходить в лес в канун Нового года, для того чтобы оставить письмо с пожеланиями для Деда Мороза.
Глафира Родионова: "Бабушка сказала класть письмо в лес, чтобы исполнялось желание, потому что здесь ходит Дед Мороз".
Каждый раз Глафира надеялась на новогоднее чудо, что добрый волшебник найдет и прочитает ее письмо и исполнит все загаданные желания. В этом году оно действительно попало в руки, но сначала не к Деду Морозу.
Сказка стала превращаться в реальность после того, как прохожие обнаружили письмо, и решили исполнить заветную мечту Глафиры.Галина Виноградова случайно обнаружила письмо среди веток. Увидев, кому оно адресовано, решила прочитать. Девочка в нем сообщила, что получила много пятерок и хорошо себя вела.
Галина Виноградова: "А вдруг она тайно это письмо оставила. Бывает ведь, что дети не сообщают родителям. Вдруг не исполнится эта мечта. Ребенок потеряет веру в сказку, веру в чудеса. Поэтому захотелось исполнить, чтобы мечты детские были, и дети верили в чудеса".
Галина написала в соцсетях о письме Глафиры. Пост увидел пермский Дедушка Мороз и обратился в полицию, чтобы там разыскали девочку. В поисках помогло и то, что имя второклассницы без обратного адреса очень редкое.Юрий Пепеляев, начальник полиции УМВД России по г. Перми: "Помогли найти девочку и связать Деда Мороза с ее родителями".
Дед Мороз связался с родителями и устроил неожиданную встречу. Вручил подарки именно те, которые попросила девочка.
Пермский Дед Мороз: "Сказка оказалась реальностью только благодаря одному-единственному человеку – девочке Глафире, которая очень сильно желала, и таким образом, все вокруг нее и закрутилось. Желайте сильно, искренне доброго волшебства, и оно обязательно сбудется".Глафира занимается балетом в хореографической школе, играет на скрипке и очень любит петь. Школьница попросила в подарок на Новый год настоящий микрофон и большой Pop-it.
Но в этой истории, по словам Глафиры, самым важным стали не подарки, а тот самый момент, который благодаря случайности и реальным людям стал самым волшебным в ее жизни, и она по-настоящему поверила в Новый год и Деда Мороза.Глафира Родионова: "У меня есть подруга, она не верила. Но когда я показала ей эту историю, мне папа прислал, что про нее было написано в интернете, она прочитала и сразу поверила".

Опубликовано: 03.01.2022 в 13:30 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Горок нет, но веселитесь! Чем радуют пермяков ледовые городки-2022?

Как встречали Новый год в России

Пермский балалаечник подготовил музыкальный подарок к Новому году

В Перми возобновляют работу мобильные пункты вакцинации

МЧС предупреждает: по востоку края сильный снег


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Горок нет, но веселитесь! Чем радуют пермяков ледовые городки-2022?

В Прикамье подтвержден 401 новый случай COVID-19 →

Обратите внимание

в Перми

В Перми на эспланаде начали строить ледовый парк «Новогодье»
В центре Перми – на территории возле нового фонтана – началась ледовая «стройка». На площадку привезли лёд, продолжается сборка каркасных деревянных конструкций, которые добавят прочности и безопасности ледовым объектам и продлят срок их службы. Как рассказали в департаменте культуры и молодёжной политики администрации Перми, в конце декабря здесь откроется парк для прогулок с ледовыми композициями. Гости смогут подняться на смотровую площадку «Куранты» высотой 3 метра, затеряться в ледовом лабиринте в форме главного новогоднего блюда – «Оливье» диаметром почти 14 метров, сесть на огромный двухметровый трон Деда Мороза и сделать фотографию на память. Городская ёлка на эспланаде уже украшена новым световым куполом диаметром 48 метров. Световой шатер состоит из 240 нитей. Конструкция располагается на высоте 27 метров, спускается нитями длиной до 5 метров и держится на 24 опорах.
14.12.2021 в 11:35

Метки: Культура, в Перми

Пермь заняла второе место среди городов РФ с лучшей системой общественного транспорта
Пермь заняла второе место в рейтинге городов России с лучшей системой общественного транспорта. Результаты были опубликованы на этой неделе. Первое - у Екатеринбурга. Одним из критериев для сравнения стало время, за которое пассажир сможет добраться до конечной точки, а также разница между реальными доходами населения и стоимостью проезда в транспорте. В Перми эта позиция изменится в следующем году.
13.12.2021 в 10:05

Метки: В России, в Перми, Экономика

В Перми проходят рейды по контролю за уборкой улиц и дворов
Администрация города провела рейды по контролю за уборкой улиц и дворов. С начала недели инспекторы выявили в Мотовилихе 120 нарушений.
09.12.2021 в 11:00

Метки: в Перми

«Хромая лошадь»: 12 лет спустя
5 декабря в Перми прошли памятные мероприятия, приуроченные к годовщине пожара в клубе «Хромая лошадь», жертвами которого стали 156 человек. С утра родственники и друзья погибших пришли в Сквер Уральских добровольцев, где установлен памятник. Официальных церемоний предусмотрено не было. К 12-й годовщине на монументе обновили имена и фамилии. Летом этого года скончался еще один пострадавший.
06.12.2021 в 11:33

Метки: Аварии, в Перми, Общество

Шарики-фонарики: Пермь украсят более двух тысяч световых фигур
Более двух тысяч световых фигур появятся на улицах Перми в декабре. Такие планы озвучили в администрации краевой столицы. Некоторые яркие конструкции уже радуют глаз горожан. На Комсомольской площади практически готова композиция со Снегурочкой. С каждым годом в городе под Новый год становится всё больше и больше праздничной подсветки. Это не только фигуры, но и различного рода завесы, а также подсвеченные фасады. 1 декабря на эспланаде свои огни уже зажгла главная елка Пермского края. В районах Перми новогодние красавицы тоже засверкали иллюминацией. В саду имени Миндовского, где стоит центральная ёлка Индустриального района, также уже готовы световые шары, закончен монтаж гирлянд. Теперь рабочие ждут наступления холодов, чтобы начать возведение горок и ледовых скульптур. В ближайшие две недели световая иллюминация полностью украсит и главные улицы района.
03.12.2021 в 11:24

Метки: Культура, в Перми

В России

Пермь примет Чемпионат России по самбо в 2023 году
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Всероссийской Федерации самбо Сергей Елисеев, который приехал в Пермь с рабочим визитом, подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из важных его пунктов предусмотрено проведение в Перми Чемпионата России по самбо в 2023 году, юбилейном для краевой столицы. Для Пермского края самбо - один из базовых видов спорта. По программам «Самбо в школы и вузы» навыки самообороны без оружия сегодня осваивают более 5000 школьников и студентов. В профильных школах мастерство совершенствуют — ещё 2,5 тысячи девушек и юношей. Ежегодно пермяки становятся победителями и призёрами Чемпионатов мира и Европы.
14.12.2021 в 10:30

Метки: Спорт, Общество, В России, в Пермском крае

Пермь заняла второе место среди городов РФ с лучшей системой общественного транспорта
Пермь заняла второе место в рейтинге городов России с лучшей системой общественного транспорта. Результаты были опубликованы на этой неделе. Первое - у Екатеринбурга. Одним из критериев для сравнения стало время, за которое пассажир сможет добраться до конечной точки, а также разница между реальными доходами населения и стоимостью проезда в транспорте. В Перми эта позиция изменится в следующем году.
13.12.2021 в 10:05

Метки: В России, в Перми, Экономика

В Перми открылся Всероссийский форум национального единства
В Перми открылся Всероссийский форум национального единства. В этом году к участию присоединились Турция, Португалия, Казахстан. На форуме наградили победителей конкурса видеороликов
09.12.2021 в 16:57

Метки: Культура, Общество, В России

Михаил Мишустин: «Правительство окажет поддержку проекту создания краевой инфекционной больницы»
:Сегодня, 9 декабря, в рамках рабочего визита в Прикамье председатель правительства РФ Михаил Мишустин ознакомился с текущим состоянием Пермской краевой клинической инфекционной больницы, а также совместно с губернатором Дмитрием Махониным, министром здравоохранения РФ Валерием Мурашко и другими членами федерального Правительства, обсудил перспективы ее развития. Напомним, краевыми властями разработан проект строительства нового корпуса инфекционной больницы в Индустриальном районе Перми на ул. Космонавта Леонова, 84. Она будет рассчитана на 232 койки и будет состоять из комплекса зданий, в которых разместятся диагностическое и лечебные отделения, а также административно-хозяйственные помещения и кафедра инфекционных болезней Пермского государственного медицинского университета. Строительные работы планируется начать в 2022 году. По словам губернатора Дмитрия Махонина, частично проект обеспечен финансированием, но для завершения всех работ в срок необходимо, в том числе федеральное софинансирование в размере 1 млрд руб. Михаил Мишустин пообещал оказать поддержку проекту создания инфекционной больницы. «Я думаю, мы совместными усилиями всё сделаем для того, чтобы это замечательно спроектированная больница воплотилась здесь и могла наконец оказывать на высоком уровне услуги», – сказал Михаил Мишустин.
09.12.2021 в 16:31

Метки: В России, Экономика, Власть

На киноэкраны страны вышла новая военная драма «Лётчик»
На киноэкраны страны, и Пермь не исключение, вышла новая военная драма
03.12.2021 в 10:55

Метки: Кино, Культура, В России

Лента новостей RSS каналы

Новогодние каникулы проводим увлекательноНовогодние каникулы проводим увлекательно

Умельцы земли русской: житель Дивьи собрал из подручных материалов вездеходУмельцы земли русской: житель Дивьи собрал из подручных материалов вездеход

В 2021 году трамваи в Перми перевезли 24 миллиона пассажировВ 2021 году трамваи в Перми перевезли 24 миллиона пассажиров

В Прикамье подтвержден 401 новый случай COVID-19В Прикамье подтвержден 401 новый случай COVID-19

Новогодняя детективная история: как исполнить детскую мечтуНовогодняя детективная история: как исполнить детскую мечту

Горок нет, но веселитесь! Чем радуют пермяков ледовые городки-2022?Горок нет, но веселитесь! Чем радуют пермяков ледовые городки-2022?

Как встречали Новый год в РоссииКак встречали Новый год в России

Пермский балалаечник подготовил музыкальный подарок к Новому году Пермский балалаечник подготовил музыкальный подарок к Новому году

В Перми возобновляют работу мобильные пункты вакцинацииВ Перми возобновляют работу мобильные пункты вакцинации

МЧС предупреждает: по востоку края сильный снегМЧС предупреждает: по востоку края сильный снег

Пермская художественная галерея приглашаетПермская художественная галерея приглашает

В Прикамье стартовала Декада спорта и здоровьяВ Прикамье стартовала Декада спорта и здоровья

График работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Пермского края в новогодние праздникиГрафик работы регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Пермского края в новогодние праздники

На территории Прикамья официально открыты 9 ледовых дорогНа территории Прикамья официально открыты 9 ледовых дорог

В прокат вышел российский фильм «Чемпион мира»В прокат вышел российский фильм «Чемпион мира»

Управляющие компании Перми штрафуют за плохую уборку контейнерных площадокУправляющие компании Перми штрафуют за плохую уборку контейнерных площадок

Пермский реставратор новогодних игрушек собрал коллекцию Дедов МорозовПермский реставратор новогодних игрушек собрал коллекцию Дедов Морозов

Празднование Нового года в Перми прошло спокойноПразднование Нового года в Перми прошло спокойно

Потепление в Прикамье будет недолгимПотепление в Прикамье будет недолгим

Новый год на свежем воздухе: в Перми работают 12 ледовых городковНовый год на свежем воздухе: в Перми работают 12 ледовых городков

За сутки в Прикамье выявлено 428 случаев коронавирусаЗа сутки в Прикамье выявлено 428 случаев коронавируса

В Перми начали курсировать новые автобусные маршруты

Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия » премьера фильма «Последний Богатырь. Корень зла»Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия » премьера фильма «Последний Богатырь. Корень зла»

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную