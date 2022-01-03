Новогодняя детективная история: как исполнить детскую мечту

В Перми случилась настоящая новогодняя и одновременно почти детективная история. Девочка написала письмо Деду Морозу и оставила его в лесу. Послание нашли случайные прохожие и решили исполнить желание ребенка. К розыску подключились сотрудники полиции.Еще в детском саду зародилась традиция у Глафиры Родионовой вместе с бабушкой ходить в лес в канун Нового года, для того чтобы оставить письмо с пожеланиями для Деда Мороза.Глафира Родионова: "Бабушка сказала класть письмо в лес, чтобы исполнялось желание, потому что здесь ходит Дед Мороз".Каждый раз Глафира надеялась на новогоднее чудо, что добрый волшебник найдет и прочитает ее письмо и исполнит все загаданные желания. В этом году оно действительно попало в руки, но сначала не к Деду Морозу.Сказка стала превращаться в реальность после того, как прохожие обнаружили письмо, и решили исполнить заветную мечту Глафиры.Галина Виноградова случайно обнаружила письмо среди веток. Увидев, кому оно адресовано, решила прочитать. Девочка в нем сообщила, что получила много пятерок и хорошо себя вела.Галина Виноградова: "А вдруг она тайно это письмо оставила. Бывает ведь, что дети не сообщают родителям. Вдруг не исполнится эта мечта. Ребенок потеряет веру в сказку, веру в чудеса. Поэтому захотелось исполнить, чтобы мечты детские были, и дети верили в чудеса".Галина написала в соцсетях о письме Глафиры. Пост увидел пермский Дедушка Мороз и обратился в полицию, чтобы там разыскали девочку. В поисках помогло и то, что имя второклассницы без обратного адреса очень редкое.Юрий Пепеляев, начальник полиции УМВД России по г. Перми: "Помогли найти девочку и связать Деда Мороза с ее родителями".Дед Мороз связался с родителями и устроил неожиданную встречу. Вручил подарки именно те, которые попросила девочка.Пермский Дед Мороз: "Сказка оказалась реальностью только благодаря одному-единственному человеку – девочке Глафире, которая очень сильно желала, и таким образом, все вокруг нее и закрутилось. Желайте сильно, искренне доброго волшебства, и оно обязательно сбудется".Глафира занимается балетом в хореографической школе, играет на скрипке и очень любит петь. Школьница попросила в подарок на Новый год настоящий микрофон и большой Pop-it.Но в этой истории, по словам Глафиры, самым важным стали не подарки, а тот самый момент, который благодаря случайности и реальным людям стал самым волшебным в ее жизни, и она по-настоящему поверила в Новый год и Деда Мороза.Глафира Родионова: "У меня есть подруга, она не верила. Но когда я показала ей эту историю, мне папа прислал, что про нее было написано в интернете, она прочитала и сразу поверила".