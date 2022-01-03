Горок нет, но веселитесь! Чем радуют пермяков ледовые городки-2022?

В Перми нынче построено 12 ледовых городков – в каждом районе, и разработано сразу несколько новогодних маршрутов. Где погулять и создать себе праздничное настроение в Закамске и на Гайве? В Парке имени Чехова в Орджоникидзевском районе традиционно под Новый год строят ледовый городок. Помимо скульптуры, посвященной известному писателю, и персонажей его произведений, здесь можно увидеть ледовые произведения. В этом году их немного.Объектов действительно маловато, но те, что есть, всё-таки стоят внимания – вот ледяная избушка. Людмила Моховикова: "Горок нет, конечно, жалко, детям покатать негде. Понятно, распоряжение было, а так домик красивый, тигр, для детей лабиринт, они уже бегают вовсю, цифра 2022 встречает, всё хорошо".Помимо изваяний изо льда, в парке присутствует выставка «Город театров», посвященная 300-летию Перми. Например, можно посмотреть: народный артист Владимир Васильев и Екатерина Максимова выступают в Театре оперы и балета.Ну, и конечно, куда без главного символа Нового года – тигра. Тигр водяной, голубой. Здесь он ледяной. Горки все-таки нашлись для самых маленьких. А взрослым остается только созерцать все, что сделали мастера изо льда.Мария Прохорова: "Здесь есть горки для малышей, высотой 40 сантиметров, лабиринт, домик и тигр, всё - больше ничего нет!" Вместо горок есть лабиринт, причем это самый большой объект из всех, что здесь представлены. И для взрослых, и для детей забава. Места здесь много, а вечером еще и подсветка красивая работает.Ненадолго переместимся в Кировский район. Почему ненадолго? Во-первых, у ДК «Урал» никого нет, во-вторых, горки отсутствуют. Но это тенденция для всех городков в городе Перми. Но зато есть лабиринт. Когда дети выйдут со спектакля, можно походить, поиграть, пофотографировать. В парке «Счастье есть» ледовые скульптуры схожи с Парком Чехова. Тут тоже большой лабиринт, избушка и главный символ года - тигр.