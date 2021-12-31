Под Новый год в Перми вручили государственные награды. Так, медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени удостоен представитель нефтяной отрасли Прикамья - первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Руслан Пивовар.О предстоящем получении награды Руслан Пивовар узнал, работая в Департаменте обеспечения добычи нефти и газа компании «ЛУКОЙЛ». Но вот сама награда нашла своего обладателя уже в столице Прикамья, куда почётный нефтяник приехал работать в новой должности. Здесь Руслан Пивовар будет контролировать работу всех 12 цехов добычи нефти и газа, а также ЦИТС Полазны, Осы и Чернушки.Путь нефтяника Руслан Пивовар начинал в Западной Сибири, с 2014 года был главным инженером «ЛУКОЙЛ-Коми». Теперь - новый этап, связанный уже с Пермским краем.Руслан Пивовар, первый заместитель генерального директора - главный инженер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "Так как «ЛУКОЙЛ-Пермь» является лидером производственных показателей компании «ЛУКОЙЛ» по нефтедобыче, то сегодня мы дальше развиваемся в направлении всех наших пилотных проектов. В первую очередь это проекты, нацеленные на экологию, называемые «декарбонизацией» - это утилизация CO2."Речь о сокращении выбросов, а также их использовании для нужд самого предприятия. Над проектом нефтяники работают, в том числе, с учёными Пермского научно-образовательного центра. Есть планы и по открытию новых месторождений — Гавринского, на юге Пермского края, а также Быковского — в Удмуртии.