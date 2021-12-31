В новогоднюю ночь каток на пермской набережной будет работать до 4 утра
Напомним, на других городских катках, участвующих в проекте «Ледовый сезон», 31 декабря массовые катания отменяются, но с 4 января проект продолжит работу, и катки вновь будут открыты для массового катания. Пермяки могут бесплатно покататься на коньках по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00 на восьми муниципальных катках.
Что касается ледового городка на эспланаде, то здесь ежедневно со 2 по 9 января с 12 до 16 часов будут проходить мероприятия: у центральной елки - интерактивы и развлечения. Возле композиции «Оливье» - спортивные состязания. 7 января с 16 до 19 вечера пройдет большое Рождественское концертное представление.
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