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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2021

Под Новый год в Перми вручили государственные награды →

В Чусовом для всех желающих открыли санно-бобслейную трассу

В Чусовом для всех желающих открыли санно-бобслейную трассу. До этого сюда пускали только профессиональных спортсменов, теперь же почувствовать себя настоящим олимпийцем может любой. Из 900 метров трассы в Чусовом для туристов отводятся только 200 — 2 прямых участка и 2 виража.
Дмитрий Шадрин, судья международной категории по санному спорту, заместитель директора спортивной школы «Огонек»: "Физических ограничений нет, лишь бы был человек здоров, вообще у нас с 10 лет санным спортом занимаются. А так желание, экипировка, сани, наличие шлема."
Прокатиться на санно-бобслейной трассе можно в течение всех новогодних каникул. Главное только попасть в окно между соревнованиями, которые проходят на базе «Огонёк». Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.

Опубликовано: 31.12.2021 в 10:30 в рубрике - Вести Пермь

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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2021

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← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.12.2021

Под Новый год в Перми вручили государственные награды →

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