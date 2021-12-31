В Чусовом для всех желающих открыли санно-бобслейную трассу
Дмитрий Шадрин, судья международной категории по санному спорту, заместитель директора спортивной школы «Огонек»: "Физических ограничений нет, лишь бы был человек здоров, вообще у нас с 10 лет санным спортом занимаются. А так желание, экипировка, сани, наличие шлема."
Прокатиться на санно-бобслейной трассе можно в течение всех новогодних каникул. Главное только попасть в окно между соревнованиями, которые проходят на базе «Огонёк». Подробности - в репортаже Сергея Овчинникова.
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